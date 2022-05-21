上水行山｜登大石磨落馬草壟看壁畫　連走蛇嶺鐵坑山賞深圳城市景

乾燥的大陸氣流正為廣東沿岸帶來晴朗天氣，周三天晴乾燥，日間炎熱，疫情稍為減退，小組活動繼續，安排到新界北部，大石磨一帶，上水站集合。

（出發日期：2022年5月4日）



早上與友在彩園廣場吃過早餐，9時15分在上水站起步，四人一組經彩園邨、寶石湖邨步至大頭嶺，沿單車路經石上河至河上鄉，走快景路至登山口，沿石級路上行，經警崗上大石磨瞭望台。

拍照後，過183米標柱，附近覓小路下馬草壟，經信義新村步至南屋看看壁畫，南屋已被圍封，相信快要拆卸；拍照後就在南屋旁空地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，上完大石磨再去看壁畫👇👇👇

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休後，沿落馬洲路前行，轉入村墓路經鷓鴣坑上蛇嶺，過鐵坑山，下山左邊小路下行出洲頭，步至黃巴站搭76K巴士回上水石湖墟，享用下午茶。是日輕鬆走了10公里多，5個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，登蛇嶺及鐵坑山👇👇👇

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