青衣行山路線｜連走寮肚山三支香賞詩句 靚景打卡位盡在落山路
撰文：CATT’S BLOG
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周三吹微風，間中有驟雨，天氣悶熱，好久未行過青衣島，就開線去寮肚山、三支香，青衣城集合。
（出發日期：2022年4月13日）
早上在青衣城吃過早餐，9時15分在青衣站起步，二人一組經海傍公園、芳田美徑接青衣自然徑上218米高的寮肚山。
▼按圖看清路線及沿途風景，由青衣站上寮肚山👇👇👇
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拍照後，經214米標高柱下山，接細山徑上青衣島南部的三座山峰，形似三支香燭屹立在山頭。
細山徑有長長石階，兩傍有不少山墳，石階盡有一涼亭，亭旁就是261米高的北峰。打卡後，就在涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，行完三支香去春花落👇👇👇
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休後，沿石級上上落落到310米高的中峰。拍照後，沿山路過334米高的南峰，南峰前行便是春花落，青衣古名叫春花落。
下山路有點崎嶇，突然又灑了雨，幸好只是過雲雨，很快就停，行程繼續。下山路風景很美，還經過幾個石景，沿路也有指示，終點是美景花園。今日走了10公里，約6小時完成。
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