青衣行山路線｜連走寮肚山三支香賞詩句　靚景打卡位盡在落山路

周三吹微風，間中有驟雨，天氣悶熱，好久未行過青衣島，就開線去寮肚山、三支香，青衣城集合。

（出發日期：2022年4月13日）



早上在青衣城吃過早餐，9時15分在青衣站起步，二人一組經海傍公園、芳田美徑接青衣自然徑上218米高的寮肚山。

▼按圖看清路線及沿途風景，由青衣站上寮肚山👇👇👇

+ 30

拍照後，經214米標高柱下山，接細山徑上青衣島南部的三座山峰，形似三支香燭屹立在山頭。

細山徑有長長石階，兩傍有不少山墳，石階盡有一涼亭，亭旁就是261米高的北峰。打卡後，就在涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，行完三支香去春花落👇👇👇

+ 39

休後，沿石級上上落落到310米高的中峰。拍照後，沿山路過334米高的南峰，南峰前行便是春花落，青衣古名叫春花落。

下山路有點崎嶇，突然又灑了雨，幸好只是過雲雨，很快就停，行程繼續。下山路風景很美，還經過幾個石景，沿路也有指示，終點是美景花園。今日走了10公里，約6小時完成。

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】