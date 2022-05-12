體育熱話｜谷愛凌轉信佛教大談心靈雞湯 撐混血兒毋須靠邊站
撰文：袁志浩
出版：更新：
北京冬奧金牌得主、中美混血兒谷愛凌近日跟網民互動，自爆近期竟轉信佛教，也談及其混血兒身份。
早前飛回美國的谷愛凌，當地時間周三於Instagram中跟網民互動，收集問題並逐一回答。有人問她如何相信自己、下定決心去達成目的，谷愛凌回應時透露了自己的宗教信仰。
「我最近轉為信佛教，因為那將自己及自我分開的想法說服了我（ideas about separating yourself from the ego really spoke to me）。」她表示自己正努力學懂「放開」——放下自我、名譽及外在影響，只有這樣做才能全身心投入去做事，而不是害怕失敗。
谷愛凌又化作網民的「心靈雞湯」，談及不少深入的想法，「我認為從快樂中學習這個道理，是被低估了。人們常說從錯誤中學習，這只能令你知道自己想避開什麼，但更重要、更直接的，其實是要知道自己需要什麼，所以我們不應為快樂而感到內疚。」
有網民見谷愛凌充滿正能量，詢問其保持樂觀的心得，她也認真解答，「首先，不要相信你網上見到的一切，大家總是愛展示笑臉近人的一面，但其實每個人心情都有高低起伏，這是很正常的事；不可能所有時間都是快樂的」。谷愛凌又稱會不停提醒自己，終極目標是享受人生，「一切都是關於你自己，做自己想做的事，不要想得太複雜。」
+3
這位中美混血美女因國籍及身份問題，於北京冬奧期間引起熱議，她毫不忌諱地說，「有些世界觀很狹窄的人，總是想試圖束縛住或者強迫你靠邊站，這是因為他們完全無法深入體會和擁抱多元文化。混血兒是文化交流的橋樑和使者，這是一件漂亮的東西。」
谷愛凌陳夢勞動節齊練跑 汪順赤裸上身爆汗 全紅嬋籲隔離別躺平體育熱話｜谷愛凌跑步遇上「怪叔叔」 合照男子捱罵解釋背後苦衷北京冬奧｜谷愛凌被習近平點名一愛好 網民：全中國都知道了體育熱話｜谷愛凌計劃5月去賽車 滑雪成就原來無意中「屈機」體育熱話｜谷愛凌現身北京環球影城被認出 氣場力壓賭王最美千金谷愛凌與成龍合照 跟成家班練拳曬弗爆身材 獲爭相邀約晉娛樂圈體育熱話｜谷愛凌亮相北京慈善跑 全能身手籃球足球原來沒難度婦女節｜冬奧金牌谷愛凌撰文鼓勵女性 「美麗不是因為跟住潮流」北京冬奧餘溫︱隋文靜教谷愛凌溜冰 兩大中國女神最強連線谷愛凌被指缺乏誠信 網民列兩點聯署要求史丹福撤銷學位北京冬奧｜冬奧後「賺夠」返美惹內地網民反感 谷愛凌微博急澄清北京冬奧︱谷愛凌一句話被放大令去向成疑 返美讀大學或減少比賽01體論︱話題人物華麗娃與谷愛凌 兩美少女為北京冬奧永留印記北京冬奧｜谷愛凌透露成功秘訣 說難不難的習慣成就人生贏家北京冬奧｜谷愛凌奪金變身冰墩墩 「做到最好永遠是我目標」