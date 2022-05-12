體育熱話｜谷愛凌轉信佛教大談心靈雞湯　撐混血兒毋須靠邊站

北京冬奧金牌得主、中美混血兒谷愛凌近日跟網民互動，自爆近期竟轉信佛教，也談及其混血兒身份。



早前飛回美國的谷愛凌，當地時間周三於Instagram中跟網民互動，收集問題並逐一回答。有人問她如何相信自己、下定決心去達成目的，谷愛凌回應時透露了自己的宗教信仰。

「我最近轉為信佛教，因為那將自己及自我分開的想法說服了我（ideas about separating yourself from the ego really spoke to me）。」她表示自己正努力學懂「放開」——放下自我、名譽及外在影響，只有這樣做才能全身心投入去做事，而不是害怕失敗。

谷愛凌最近回到美國生活。（IG@eileen_gu_）

谷愛凌又化作網民的「心靈雞湯」，談及不少深入的想法，「我認為從快樂中學習這個道理，是被低估了。人們常說從錯誤中學習，這只能令你知道自己想避開什麼，但更重要、更直接的，其實是要知道自己需要什麼，所以我們不應為快樂而感到內疚。」

有網民見谷愛凌充滿正能量，詢問其保持樂觀的心得，她也認真解答，「首先，不要相信你網上見到的一切，大家總是愛展示笑臉近人的一面，但其實每個人心情都有高低起伏，這是很正常的事；不可能所有時間都是快樂的」。谷愛凌又稱會不停提醒自己，終極目標是享受人生，「一切都是關於你自己，做自己想做的事，不要想得太複雜。」

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這位中美混血美女因國籍及身份問題，於北京冬奧期間引起熱議，她毫不忌諱地說，「有些世界觀很狹窄的人，總是想試圖束縛住或者強迫你靠邊站，這是因為他們完全無法深入體會和擁抱多元文化。混血兒是文化交流的橋樑和使者，這是一件漂亮的東西。」