體育熱話｜谷愛凌轉信佛教大談心靈雞湯　撐混血兒毋須靠邊站

北京冬奧金牌得主、中美混血兒谷愛凌近日跟網民互動,自爆近期竟轉信佛教,也談及其混血兒身份。



早前飛回美國的谷愛凌,當地時間周三於Instagram中跟網民互動,收集問題並逐一回答。有人問她如何相信自己、下定決心去達成目的,谷愛凌回應時透露了自己的宗教信仰。

「我最近轉為信佛教,因為那將自己及自我分開的想法說服了我(ideas about separating yourself from the ego really spoke to me)。」她表示自己正努力學懂「放開」——放下自我、名譽及外在影響,只有這樣做才能全身心投入去做事,而不是害怕失敗。

谷愛凌最近回到美國生活。(IG@eileen_gu_)

谷愛凌又化作網民的「心靈雞湯」,談及不少深入的想法,「我認為從快樂中學習這個道理,是被低估了。人們常說從錯誤中學習,這只能令你知道自己想避開什麼,但更重要、更直接的,其實是要知道自己需要什麼,所以我們不應為快樂而感到內疚。」

有網民見谷愛凌充滿正能量,詢問其保持樂觀的心得,她也認真解答,「首先,不要相信你網上見到的一切,大家總是愛展示笑臉近人的一面,但其實每個人心情都有高低起伏,這是很正常的事;不可能所有時間都是快樂的」。谷愛凌又稱會不停提醒自己,終極目標是享受人生,「一切都是關於你自己,做自己想做的事,不要想得太複雜。」

這位中美混血美女因國籍及身份問題,於北京冬奧期間引起熱議,她毫不忌諱地說,「有些世界觀很狹窄的人,總是想試圖束縛住或者強迫你靠邊站,這是因為他們完全無法深入體會和擁抱多元文化。混血兒是文化交流的橋樑和使者,這是一件漂亮的東西。」