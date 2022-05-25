英超｜摩連奴承認一早睇出曼聯問題　「我都好想自己講錯」

曾經執教曼聯的羅馬教練摩連奴，最近接受英國傳媒訪問，他承認自己一早講中了曼聯的問題。他感嘆：「我講中了，但我不開心，我很想自己是說錯的。不過，我清楚自己是對的。」



摩連奴在2016至2018年執教曼聯，儘管為曼聯贏過聯賽盃及歐霸盃，但最後黯然下台。被炒後，摩連奴曾表示，幫曼聯贏得英超亞軍是他執教生涯其中一項最偉大的成就，因為外界不了解幕後發生過什麼事。早前，曼聯名宿里奧費迪南向摩連奴致歉，承認自己過往對摩帥的批評太苛刻，並指摩帥一早就了解到曼聯的問題核心。

59歲的摩連奴最近接受《BT Sport》的訪問，對於當年對曼聯的一番話，是否已被證明正確，他說：「不幸地，是對的。」

摩連奴承認自己一早看到曼聯的問題，他很希望自己是看錯的。（Twitter片段截圖）

摩連奴續說：「當然，我跟英格蘭球壇最大的連結還是車路士，我在車路士執教過兩次，前後有6年，所以我被視為車路士人。不過，曼聯的球迷都很獨特，球會內也有很多好人，儘管我講中了，但我沒有開心。」

摩連奴曾為曼聯贏得歐霸盃冠軍。（Getty Images）

他嘆道：「我講中了，但我不開心，我很想自己是說錯的。不過，我清楚自己是對的。」

他那時已經認為，曼聯的問題並非炒領隊能解決，他續說：「我的意見是，當情況不理想時，你首先要改變心態及組織架構（mentality and organisation），但改變沒有來到。我當時已經清楚，我的離開是不會解決到問題。很不幸地，我一早已經知。我現在祝他們好運吧，老實講，希望他們解決得到。」

有報道指，摩連奴在任內曾建議曼聯聘請足球總監，並舉薦了他的朋友甘波斯；甘波斯是前摩納哥及里爾的足球總監，盛傳他將到巴黎聖日耳門任總監。直至去年，曼聯才改組足球架構，內部提升梅圖為足球總監，費查則任技術總監。

離開曼聯後，摩連奴轉教熱刺，也是失意收場。他由去年起出任羅馬主帥，今季帶領球隊打入首屆歐協聯決賽，今日將跟飛燕諾爭冠軍。他表示這次教羅馬的經歷與過往不同，他說：「當我去車路士時，我要去贏；當我去國際米蘭，我要去贏；當我去皇家馬德里，我也是去贏。來到羅馬，我的目標是來建立，我有時間。有時間，對我來說是幾新穎的一件事，因為之前從來沒有人會給予我時間。以前每教一支球隊，總被要求贏錦標，如果贏不到就要走。」