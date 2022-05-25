歐國聯︱英格蘭選兵曼聯有人歡喜有人愁 查洛保雲首獲徵召
撰文：袁志浩
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英格蘭代表隊最新一次點兵，曼聯中堅哈利馬古尼照舊入圍，但利物浦隊長佐敦軒達臣卻以一個原因落選。
英格蘭於6月國際賽期將出戰22/23年度歐國聯，被列入A3組的三獅軍團，會先於4日作客匈牙利，3日後再鬥德國；之後返回主場，分別在11及14日迎戰意大利及匈牙利。
英軍領隊修夫基昨日（24日）為賽事點兵，當中效力韋斯咸的查洛保雲憑今季英超12球10助攻的表現，跟李斯特城後衛占士祖斯甸齊獲得首次徵召。
剛捧走英超冠軍的曼城，則有史達寧、基亞利殊、菲爾科頓、基爾獲加及史東斯入圍；然而曼聯中堅哈利馬古尼在經歷了低迷的一季後，依然得到修夫基信任。
不過，其他紅魔球員卻沒有像馬古尼一樣的福氣，前鋒拉舒福特及查頓辛祖同告落選。而最令人意外的，是利物浦隊長佐敦軒達臣亦竟名落孫山，修夫基解釋，是希望給對方多點時間休息。
「他已經32歲了，今季踢了超過60場比賽，而且還有一場歐聯決賽。我已經不需要再對他了解更多。」
李斯特城攻中占士麥迪臣季尾狀態火熱，已連續4場聯賽入波，並交出3次助攻，卻也無緣入選。修夫基向對方發「好人卡」，「他以很好的狀態完成球季，但我們對現有踢相同位置的球員很滿意，他需跟美臣蒙特及科頓競爭。」
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