英超｜C朗投訴基地泳池太殘變受傷陷阱　曼聯「大細超」立即跟進

C朗拿度成功爭取，卡靈頓訓練基地翻新泳池！

英國《每日鏡報》披露，曼聯球星C朗不滿訓練基地內的泳池設施太陳舊，跟他十多年前離開曼聯時沒有任何變化，令他感到難以置信。報道稱，以往都有曼聯球員對設施有微言，但沒有人正視，但如今C朗發聲，球會方面馬上行動，目標在下季季前集訓前完成翻新。



英媒稱C朗向曼聯投訴泳池太殘舊。（Getty Images）

C朗向曼聯投訴，訓練基地內的泳池及浸水池太殘舊，舊到有危險，可能令人受傷。他指，池邊的瓷磚鬆散、碎裂及脫落，可能造成危險，敦促球會重新鋪設瓷磚，翻新泳池。C朗告訴曼聯，他難以相信自己離開曼聯12年後，設施竟沒有變化。球會認真看待C朗的投訴，安排工人修葺泳池，目標在7月開操前完工。

曼聯卡靈頓訓練基地內的泳池，攝於2000年開幕時，如報道無誤，相信如今也是差不多模樣。（Getty Images）

C朗去年回歸曼聯，在當地租屋時，其中一個要求是確保屋內一定有室內游泳池，讓他可以在家中進行水中訓練，這樣他就不需要使用球會訓練基地的泳池。據報，在去年冬天，訓練基地已經出現過間歇性沒有熱水的問題，曼聯花了超過20萬鎊去安裝新的加熱系統。

曼聯現有的訓練基地在2000年落成開幕，曾經是領先球壇的訓練設施，但曼城、利物浦及熱刺等先後興建新的訓練基地，曼聯的已經變得落後其他球隊。曼聯內部消息指，C朗對訓練基地的意見得到高層重視，「過去或者都有球員反映過，但沒有跟進。如果發聲的是C朗，職員就會聆聽及記下來，有可能改變。」