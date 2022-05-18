英超︱C朗無緣候選季度最佳球員　曼聯名宿代出頭：這對他不尊重

曼聯名宿里奧費迪南發炮，質疑英超今季最佳球員候選名單之中，竟然缺少葡萄牙球星C朗拿度的名字。他更直接點名阿仙奴翼鋒布卡約沙卡，認為對方根本不值得入圍。



英超日前公布今季最佳球員獎項的候選名單，云云球星之中，卻沒有今季回歸曼聯、至今於英超射入18球的前鋒C朗拿度。

今季英超最佳球員候選名單，附官方評價球員入圍原因：（按圖放大）

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前紅魔名宿里奧費迪南認為名單並不合理，於網上節目中為C朗出氣，更點名阿仙奴翼鋒布卡約沙卡，認為對方不值得成為候選人。「沙卡都入圍？就他今季的貢獻，我不會把他放在名單上，他不應比C朗排得更前，至少今季不應是這樣。」

從客觀數據來看，沙卡今季英超僅攻入11球，數字比C朗低，但這名阿仙奴主力已交出6次助攻，是C朗的一倍。而沙卡平均每90分鐘創造出1.62次機會，同樣比C朗的0.89次高。

英超官網亦有列出沙卡入圍原因，「只得20歲，沙卡就帶領阿仙奴自2015/16年球季後，再次有機會爭奪前四。他展示出很好的個人特色，從去年歐國盃射失12碼的陰霾中走出來。」

里奧費迪南不滿前隊友C朗拿度沒有入圍今季英超季度最佳球員候選名單。（Getty Images）

候選名單中還有修咸頓隊長禾特普斯、韋斯咸中場查洛保雲、曼城奇雲迪布尼、祖奧簡斯路、利物浦穆罕默德沙拿、阿歷山大阿諾特及熱刺翼鋒孫興慜。里奧繼續質疑部份球員的入圍資格，「是誰投票選他們的？C朗比3至4名球員更值得入選，他勝出的機會不高，但至少應該入圍，這很可笑。」

C朗今季英超暫時攻入18球，排射手榜第3位。（Getty Images）

曼聯今季狀態飄忽、鋒力疲弱，全靠37歲的老大哥C朗獨力撐住，這名葡萄牙超級球星先後於去年9月及剛過去的4月當選英超每月最佳球員。

里奧再發火：「他（C朗）應該會（因名單而）感到不尊重，但這是他進步的動力。他也許在想：『你們竟然這麼大膽？我入球數比大部份候選人多、只輸沙拿，你們在選什麼？』」

英超季度最佳球員獎項現正開放球迷投票，至英國當地時間5月16日晚上6時截止。然而球迷投票僅佔10%比重，英超20支球隊隊長，及30人專家小組將另作評分。其他獎項還包括季度最佳領隊、最佳年青球員及最佳入球。