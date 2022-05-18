足球熱話︱細數球星怒斥隊友經典　C朗尼馬有份　堅尼得罪費格遜

阿仙奴前四歐聯資格極度渺茫，中場格列沙加（Granit Xhaka）鬧爆隊友踢不出部署，引來熱議。

過去也有不少球員因輸波忍不住怒火，賽後有話直說狠批隊友，當中曼聯前隊長堅尼（Roy Keane），更是因此斷送他在曼聯的前途。



本來手執前四主導權的阿仙奴日前不敵紐卡素，近乎葬送歐聯資格，中場格列沙加賽後火力全開，鬧爆部份槍手不配上陣。

他說：「如果有人承受不住壓力，請你留在家中。我們今場踢得很差。比賽的計劃不是這樣，我們踢出來的完全不同。」

阿仙奴中場格列沙加怒轟隊友不聽教練指示。（Getty Images）

球員公開批評隊友，在球圈屢見不鮮，讓我們重溫過往6個較為經典的事例。

2008年 阿仙奴 加拿斯（William Gallas）



阿仙奴球員炮轟隊友早有前科，2008年身為隊長的加拿斯在球隊主場0：2不敵阿士東維拉後，被問及爭標形勢，即對戰友開火。

「我們沒有足夠的勇氣。我認為大家應該像個鬥士一樣、每周末去打仗，這樣才可以做冠軍。我看到的，是對手根本不怕我們，這對阿仙奴很危險。」

加拿斯當時是阿仙奴隊長，但其表現其實也算不上稱職。（Getty Images）

2011年 紐約紅牛 馬基斯（Rafael Marquez）



曾效力巴塞隆拿的墨西哥名將馬基斯，2010年轉到美職發展加盟紐約紅牛，抱怨隊友技術水平不濟。球隊2011年主場被皇家鹽湖城擊敗，他批評除了自己以外的整條防線，「我本認為這是講求團隊合作的比賽，但不幸地，我跟隊友的水平並不對等。」

他強調自己希望發揮最高水平，無奈隊友跟不上，更直言中堅拍檔Tim Ream表現不成熟。「他還年輕，有很多東西要學。他犯了很幼稚（infantile）的錯，連累我們失球。」

馬基斯直言隊友水平跟自己有很大差距。（Getty Images）

2020年 巴黎聖日耳門 尼馬



2019/2020年球季，PSG在歐聯及法國聯賽盃出局，球隊雖贏得法甲冠軍，但仍希望成為雙冠王。

不過，PSG最終在法國盃決賽被雷恩淘汰，尼馬隨即「大佬」上身，在傳媒面前訓示年青球員，「我們要更像個男人，更團結。年青球員應該多聽意見，而不是多多意見。有時教練說話，他們會反駁；我也算有經驗，所以他們應該更尊重我。否則球隊長遠而言，很難成功。」

尼馬希望年青球員可以尊重自己，聽自己的意見。（Getty Images）

2022年 曼聯 C朗拿度



尼馬兩年前的困擾，今年C朗也經歷過。曼聯於今年1月陷入低潮，C朗接受外國傳媒訪問時，表示對部份年青球員感到失望。他沒有指名道姓地說，「我記得我18歲時，如有年長的球員跟我交談，我會接受意見再改善，因為他們經驗多過我。」

C朗比喻這些球員如反叛期時、不聽話的小孩：「新一代球員不會接受意見。我有孩子所以我知道，他們很反叛，會做相反的事。可是如果你不想要我的幫助及建議，就請你做好自己應做的事，盡最大努力協助球隊。」

C朗同樣斥責年青球員，沒有細心聆聽資深球員的意見。（Getty Images）

2005年 曼聯 堅尼



若拿C朗這番說話跟「老大哥」堅尼的火爆言論比較，只是小巫見大巫，皆因後者2005年接受曼聯官方電視台訪問時，正是禍從口出，最終被球會踢走。

紅魔當時1：4慘敗予米杜士堡，堅尼批評防線表現差得可憐，將矛頭指向里奧費迪南：「只是因為你周薪12萬英鎊，在對熱刺時有20分鐘好表現，你就當自己是超級球星。」他也用懶惰形容李察遜（Kieran Richardson），又直言奧沙（John O’Shea）冇膽。

堅尼球員年代已十分有火。（Getty Images）

他更狂言曼聯管理球員不善，「在這球會內，就像是你必須要踢得差，才會有回報。也許我亦應該這樣做。」有傳堅尼因此得罪費格遜，費爵爺之後更下令相關訪問下架，且永遠在所有媒體上消失。堅尼最終被罰款5000英鎊，但他自此便再沒穿起曼聯球衣，之後更跟球會解約。

#OnThisDay in 2005, Manchester United lost 4-1 to Middlesbrough. Comments made by Roy Keane on MUTV about the game led to his dismissal from the club.



This is what he had to say about the incident in 2014: pic.twitter.com/cuWESNiD7v — Sky Sports Retro (@SkySportsRetro) October 29, 2020

2015年 車路士 迪亞高哥斯達



2015年12月車路士對李斯特城，占美華迪先開紀錄之後，迪亞高哥斯達被直播鏡頭拍到，以雙手放在耳邊，做出類似睡覺的動作，諷刺隊友未瞓醒。