英超｜C朗父子半裸上陣齊騷肌　坦赫格：希望佢留喺曼聯

曼聯球星C朗拿度更新社交網站，分享他與長子的半裸合照。37歲的C朗固然如筋肉人一樣，而他11歲的兒子同樣「弗」爆，練出明顯易見的腹肌。



C朗在Instagram分享他跟兒子接受冷凍治療前的合照，他留言：「與兒子的恢復時間。」兩人赤裸上身，下身只穿底褲，C朗的兒子可能較怕冷，穿了手襪入去。照片中最搶鏡的是兩人的肌肉，尤其是腹肌。此外，他們都穿上C朗個人品牌的內褲，順道賣個廣告。

C朗分享跟兒子接受冷凍治療前的合照。（Instagram）

C朗一直注重運動後恢復，在家中設置了冷凍治療室，方便他在訓練或比賽後恢復。以前只得C朗一個人會用冷凍治療室，如今兒子漸長，又投身曼聯青年軍，相信冷凍治療室會多了一位用家。

冷凍治療可以減慢新陳代謝，降低出血及發炎的情況，有助舒緩劇烈運動後的痛楚。

C朗備戰曼聯今季最後一場比賽，聯賽作客水晶宮。（Getty Images）

曼聯過去周末沒有比賽，球員獲得數天假期，本周再復操，備戰煞科日對水晶宮的英超比賽。曼聯37戰得58分，排第6位，只要擊敗水晶宮便可以取得下屆的歐霸盃席位。

坦赫格與C朗互戴高帽，前者讚C朗是一位巨星，希望他留在曼聯。（Getty Images）

今季最後一輪比賽後，曼聯看守領隊蘭歷克將卸任，由坦赫格正式掌帥印。雖然坦赫格及C朗還未見面，但兩人都隔空向對方表達善意，其中坦赫格表明希望C朗留隊：「他一直是球會非常重要的球員。C朗是一位巨星，這是來自他一直以來的表現，還有他的上進心。」

C朗日前同樣讚賞坦赫格在阿積士的成就：「我知道他在阿積士做了一件了不起的成就，他是一位經驗豐富的教練，但我們需要給他足夠時間，按他的想法去改變。我希望他可以成功，因為他成功，就代表曼聯也成功。我們都很開心及期待，不止是球員，球迷也是。」他希望在坦赫格的帶領下，曼聯可以贏到錦標。

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