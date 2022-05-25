英超熱話︱利物浦名宿轟C朗「老鼠屎」　一人拖累三名球員失準

曼聯球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）今季肩負了球隊入球重責，來季很大機會留隊，不過，利物浦名宿班尼斯（John Barnes）卻認為這位葡萄牙前鋒才是紅魔的「老鼠屎」，破壞了球隊的團結及和諧，令部份球員表現下滑。



曼聯以球會史上英超最低分的成績完季，僅以第6名獲得歐霸資格，惟陣中射手C朗拿度攻入18球，排射手榜第三；據資料顯示，紅魔今季在C朗缺陣的聯賽中，更是未贏過。

C朗無疑是今季曼聯最重心人物。（Getty Images）

曾效力曼聯的一代威爾斯中場悍將沙維治（Robbie Savage），最近在一個節目中認為C朗是紅魔今季表現最突出一人，卻遭利物浦名宿班尼斯反對。

班尼斯認為，C朗的出現令曼聯變得不團結（disunity）及不和諧（disharmony），「球迷很愛他，但當比賽發展不似預期，C朗會表現得跟自己無關一樣。一個領袖這時不應只攤大手板，而是應該鼓勵大家。」

利物浦名宿班尼斯認為曼聯不應讓C朗留隊。（Getty Images）

他又指出，紅魔陣中有3名球員因此成為最大受害者，包括般奴費南迪斯、拉舒福特及查頓辛祖，「C朗成為了主角，雖然他表現得很好，但這不該是一隊波的所有。你寧願全隊整季沒有球員入多過20球，抑或聯賽排名更高？」

C朗被指破壞球隊和諧。（Getty Images）

般奴是繼C朗後，曼聯今季次席神射手，惟僅得10球進帳；至於拉舒福特與辛祖，兩人入球數加起來也只得7球。

「用8000萬鎊簽辛祖，但他很少比賽，全季在苦苦掙扎；拉舒福特表現大倒退，他們兩個理應是主力，卻因為C朗出現在鋒線而不是那回事。」

查頓辛祖（左）跟拉舒福特今季表現一般，未能符合球迷期望。（Getty Images）

班尼斯更揚言，假如曼聯沒有C朗，一切都會變得更好，「有人覺得C朗下季留隊，球隊就會進步嗎？不會，他就是曼聯失敗的原因。只要『放下』他，全隊會變得和諧，他們會贏出比賽、聯賽排名上升。總知當初簽C朗的人，不論是哪一位，都犯了錯。」

不過，曼聯新主帥坦赫格最近表示，C朗仍會在他計劃之內，並十分期待與這位葡萄牙球星合作。