【足球】皇馬捧第14座歐聯冠軍　一個原因令艾斯高與獎項無關

皇馬奪得球會史上第十四個歐聯冠軍後，隊中9人五奪此項殊榮，跟C朗拿度看齊。

惟據西班牙《阿斯報》指，上述9人中一人還只是個「4冠王」。



日前皇馬擊敗利物浦後，馬些路、賓施馬、加里夫巴利、莫迪歷、卡斯米路、艾斯高、拿祖費南迪斯及丹尼爾卡華積，同樣為皇馬奪得2014、16、17、18及本年冠軍。

皇馬奪得球會史上第十四個歐聯冠軍後，在馬德里市內舉行勝利巡遊。（Getty Images）

而為皇馬四奪歐聯的卻奧斯，連同在拜仁慕尼黑的13年冠軍，亦為五冠得主，9人跟C朗拿度看齊。

艾斯高對上一次在歐聯出戰，已是2021年的事。（資料圖片／Getty Images）

不過西班牙《阿斯報》指出，近年淪為「邊緣人」的艾斯高，事實未合資格與其餘8人看齊。在本季歐聯，艾斯高從未上陣，根據歐洲足聯的規定，將不會列他入今季奪冠陣容，因此縱然球隊高舉「大耳牛盃」，也與該中場無關。

艾斯高與皇馬的合約本季結束後到期，且皇馬沒有打算續約，他在今夏即將結束在皇馬的9年生涯。