皇馬中場鐵三角合力四次贏歐聯　36歲莫迪歷老而彌堅續約留隊

說起最強中場鐵三角，肯定會想起巴塞隆拿當年沙維、恩尼斯達及布斯基斯的組合，但經過這場歐聯決賽後，莫迪歷、卻奧斯及卡斯米路的皇家馬德里中場能否挑戰一下呢？

雖然莫迪歷、卻奧斯及卡斯米路皆年過三十，但在歐聯決賽面對利物浦的兇猛的逼搶時，表現淡定，協助防線，穩住控球，引球上前，分波組織，策動反擊，絕對是皇馬劣勢下贏波的關鍵。36歲的莫迪歷在慶祝大會上透露將會留隊。



卻奧斯（左起）、卡斯米路及莫迪歷合作多年，默契一流。（Getty Images）

在上周末的歐聯決賽，面對利物浦極具侵略性的踢法，皇馬後場受壓，要穩住控球再用波上前場也不容易。不過，皇馬勝在有3位優秀的中場，防中卡斯米路墮得最深，支援兩位中堅，莫迪歷及卻奧斯積極回後場現身要波，接應後防，以傳球及盤扭擺脫利物浦的逼搶。有這樣可靠的中場樞紐，皇馬才製造到反擊機會。

面對利物浦，36歲的莫迪歷依然瀟灑。（Getty Images）

在對手的高壓戰術下，卻奧斯的傳球成功率仍在9成以上，有92.8%，10次長傳8次成功；至於莫迪歷的傳球成功率亦有87.5%，長傳6次當中5次找到隊友。更難得的是，莫迪歷36歲、卻奧斯都32歲，但兩人全場保持極佳的體能狀態，莫迪歷踢到89分鐘才被換走，卻奧斯更踢足。賽後，兩人相當興奮，在草地上相擁翻滾。

【莫迪歷同卻奧斯咁樣慶祝……】

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莫迪歷與皇馬的合約今季尾約滿，儘管他賽前表示「唔會好似麥巴比咁」，但一日未有官方宣布，皇馬球迷一日都擔心這位前金球獎得主會離隊。皇馬周日在班拿貝球場舉行慶祝大會，莫迪歷親口跟皇馬電視台說：「下季再見！」承認與皇馬續約一年。至於明年合約屆滿的卻奧斯也透露：「我想繼續留在皇馬，留多兩年。」這意味住這個皇馬中場組合下季會繼續合作。

莫迪歷公開表示下季再見，即是會續約留隊。（Getty Images）

莫迪歷、卻奧斯及卡斯米路自15/16球季起組成皇馬中場，合力贏得15項錦標，分別4次歐聯、3次世冠盃、3次西超盃、3次西甲及2座歐超盃。他們3人各自都擁有5塊歐聯冠軍獎牌，莫迪歷及卡斯米路13/14球季在皇馬贏得冠軍，當時卻奧斯還未加盟，這位德國中場在12/13球季幫拜仁慕尼黑捧歐聯，到14/15球季才轉投皇馬。由於卡斯米路在14/15球季被外借到波圖，所以3人到15/16球季才正式組合。

In 2015/16, Toni Kroos, Luka Modrić and Casemiro played their first season together at Real Madrid:



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15 trophies. 🙇‍♂️ pic.twitter.com/apNNt9SQU7 — Squawka (@Squawka) May 29, 2022

他們3人各贏5次歐聯，其中4次合力奪冠，以這樣的豐功偉績，能否比得上巴塞及西班牙全盛期的中場鐵三角布斯基斯、沙維及恩尼斯達呢？

在你心目中，哪一個組合更強？（Twitter）