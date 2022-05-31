足球熱話｜法甲聖伊天護級失敗　球迷暴怒入場「萬箭齊發」襲球員

法甲、乙升降班附加賽，由兩支老牌球場對撼。護級生死戰，場面恍如開戰。

法乙的歐塞爾最終藉互射12碼獲勝，闊別10季終於重返法甲。法甲的聖伊天降班，球迷積壓一季的憤怒爆發，衝入球場襲擊球員，場面失控。



兩軍在兩回合各打和1：1，次回合聖伊天主場，最終上演12碼生死戰。聖伊天先射，第一輪便失手。雖然往後4射皆中，但歐塞爾5射全中，以5：4獲勝。

歐塞爾（藍衫）重返法甲，聖伊天（右一）降到德乙。（Twitter）

聖伊天今季長處降班區，皆因開季12仗不勝，拖累戰績。連續18季法甲歲月告終，聖伊天球迷目睹球隊降班，怒不可遏。賽果塵埃落定，歐塞爾球員慶祝，聖伊天球員在中圈無奈面對現實，但不過幾秒，畫風大變。球迷從四方八面湧入球場，大多衝向聖伊天球員。

戰情逐格睇（按圖放大）

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聖伊天球員知道不妙，無暇悲愴，立即狂奔向更衣室離場。但群情洶湧的球迷早有準備，不少手執煙花，當作武器擲向球員通道口。「暗器」數量愈來愈多，萬箭齊發，何其壯觀。

球迷佔據球場亂擲煙花，防暴警察隨後進場施放催淚彈，球迷開始四處逃竄。兩軍球員慌忙逃入更衣室，有聖伊天球員掩鼻，歐塞爾球員進入安全地方後繼續歡呼，慶祝升班。

轟！（Twitter）

當地警察指事件中有14名警察、17名球迷及兩名歐塞爾球員受輕傷。聖伊天事後發表聲明指，事前已特地安排約五百名保安人員控制場面，譴責有球迷向球迷、保安人員、警察及場地人員施襲。