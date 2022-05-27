英超熱話｜里奧費迪南列心水五大中堅　變成與泰利互相對罵玻璃心

兩大英格蘭名宿後衛里奧費迪南及泰利網上罵戰！事源里奧評選英超時代五大最佳中堅時將自己放在第一位，而泰利就在第五位。泰利在Instagram限時動態以個人的輝煌數據回擊里奧。及後，兩人在Twitter互罵，指對方是「玻璃心」！



里奧退役後轉做講波佬。（Twitter）

里奧日前在《BT Sport》訪問利物浦中堅華基爾雲迪積克，雙方各選出心目中英超史上最佳的五大中堅，雲迪積克相當「畀面」，將里奧列首位，並謙厚地沒有將自己排入去，他的其餘心水依次序是高柏尼、史譚、泰利及希比亞。

Top 5 centre backs in the Premier League era with @VirgilvDijk…. Thoughts? What’s yours?#BetweenTheLines (3/3)



pic.twitter.com/LZGLzLKubm — Rio Ferdinand (@rioferdy5) May 24, 2022

至於里奧就將自己列為英超最佳中堅，接着依次序是他當年的好拍檔尼曼查維迪、雲迪積克、史譚及泰利。里奧在節目中說：「我相信自己是第一，認真的。」

里奧的英超五大中堅之選。（Twitter）

當里奧將雲迪積克列為第三時，這位利物浦守將不同意，覺得自己排名太高，他說：「我只贏過一次英超冠軍。」里奧解釋：「我知道，但我覺得你對球隊的影響巨大，還有你的能力，值得將你放入頂尖行列。」對於將泰利排第五，里奧也有解釋：「看到他對球會的忠誠，還有他贏得的榮譽錦標，他是一位比大家想像中更好的球員，左右腳都很純熟。」

泰利在限時動態回擊里奧。（Instagram）

然而，泰利似乎不滿里奧將他排在第五位。這位車路士名宿在Instagram的限時動態中，展示多張個人數據及榮譽的圖片，並寫上：「意見很好，但數據不會說謊。」儘管泰利沒有指名道姓，但明眼人都知他是回擊里奧。

里奧寸泰利是玻璃心。（Twitter）

里奧不甘示弱，在Twitter向泰利反擊，他寫：「當一個人開始推銷自己的紀錄及數據時，代表他開始有『玻璃心（fragile ego）』了。你應該覺得很幸運，就算你曾經種族歧視我的弟弟，我仍將你列入頭五名，你應該感恩。」

泰利回應里奧，反指對方才是「玻璃心」。（Twitter）

泰利反諷里奧也是「玻璃心」，他留言：「有多麼的『玻璃心』才會將自己列為第一。多謝你排我入前五名。」