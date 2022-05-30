【足球熱話】皇馬球迷爆粗向麥巴比「致敬」　馬些路妙答表態

皇家馬德里日前擊敗利物浦，奪得球會第14次歐聯冠軍，大軍隨即返回馬德里市內勝利巡遊。

難得萬人現身撐皇馬，球迷當然把握機會向選擇留在巴黎聖日耳門（PSG）的麥巴比「致敬」。



麥巴比拒絕加盟皇馬、決定留效巴黎聖日耳門，事件觸怒皇馬上上下下，談到此事球員們句句有骨攻擊。縱然麥巴比隨後出文強調自己續以球迷身份支持皇馬，但馬德里民眾當然不領情。

有皇馬球迷賽前舉起標語，寫上：「麥巴比，你會後悔的」。（Getty Images）

昨日皇馬在馬德里市內舉行巴士勝利巡遊，慶祝球隊今季成為西甲及歐聯雙冠王，就在即將離隊的左閘馬些路發表感想之際，出現有趣一幕。

馬些路本應舉起手指嘗試帶動氣氛，惟眼前人海突然呼喊「麥巴比，XX養的兒子（son of a b****!）」，該左閘不知所措。

麥巴比拒絕皇馬的邀約選擇留效巴黎聖日耳門，令皇馬陣營氣憤不已。（美聯社）

不過，機警的馬些路隨後拿咪回應：「球迷們，怎麼能夠不愛你呢？」馬些路話中有意，暗示自己與球迷同一陣線，對麥巴比心存芥蒂。