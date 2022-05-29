足球熱話｜摩連奴勝利巡遊表演「泊大巴」　竟犯教車師傅大忌

摩連奴領羅馬贏得逾60年來首個歐洲賽錦標，捧走首屆歐協聯獎盃，成為史上首名領隊完成「大滿貫」。

羅馬返回意大利後，隨即舉行勝行巡遊，摩連奴更變身大巴司機，即值表演「泊大巴」之術，但卻差點樂極生悲。



羅馬歐協聯稱霸，主帥摩連奴5度領軍打入決賽，全數奪冠，再度高舉獎盃的「摩佬」亦感動落淚。

羅馬返國後舉行盛大的勝利巡遊，將喜悅與一眾球迷分享，加上已經完季，沒有後顧之憂，玩都玩得開心點。

摩連奴稱霸不忘羅馬知遇之恩 「下季邊到都唔會去」

摩連奴領羅馬封王創歷史 保持歐戰決賽完美紀錄

羅馬回國後隨即舉行勝利巡遊。（Twitter截圖）

摩連奴以穩守戰術見稱，在場上以戰術「泊大巴」見得多，真正「揸大巴」又見過未？網上流傳一條短片，摩連奴真正成為巴士司機，但差點樂極生悲。教車師傅教落，「唔好一腳踩落個Brake到」，片段當中的「摩佬」，不單止做一次，做足4次，巴士如願剎停，差點撞到前方的警察電單車。

摩連奴成功救車，狀甚興奮，高舉雙手，彷彿「阿媽我得咗呀」。摩連奴未有放棄，繼續做司機，行駕再步後再踩腳掣剎停，又一次「重Brake」，手持鏡頭的人兄再度向前傾。摩連奴似乎知道真正「揸大巴」有難度，結果知難而退，退位讓賢。

Jose Mourinho got to drive the Roma parade bus before the parade started 😭😭😭 pic.twitter.com/jEQS67N2Ck — J (@MourinhoPics) May 27, 2022

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