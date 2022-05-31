【法網】黃澤林晉級青年組男雙16強 向第三個大滿貫冠軍進發
撰文：楊宇翹
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年初在澳網歷史性奪得青年組男雙冠軍的黃澤林，昨日再次夥拍美籍日裔球手葛原般奴（Bruno Kuzuhara）出戰法網，二人在青年組男雙首圈賽以直落兩盤旗開得勝，晉級16強。
香港17歲小將黃澤林昨日先於法網青年組男單出擊，惟首圈以盤數1：2反負瑞士球手Kilian Feldbausch無緣晉級。
其後夥拍葛原般奴轉戰男雙，二人首圈即面對美國Leanid Boika及澳洲Jeremy Jin的組合。縱然雙方第一盤需「搶七」決勝，惟黃澤林和葛原般奴終以7：6（7：3）及6：1直落兩盤拿下賽事。
黃澤林於2021年美網夥拍法國拍檔韋斯法（Max Westphal），取下青年組男雙冠軍，首成大滿貫得主，其後在今年初澳網青年組男雙再和葛原般奴奪冠。
昨日一勝後二人晉級16強，黃澤林續向第三個大滿貫冠軍進發。
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