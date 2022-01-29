澳網｜黃澤林拍檔打到對手抽筋膺雙冠王　賽後一個舉動獲大會讚揚

黃澤林與美籍日裔拍檔葛原般奴昨（28日）在澳網青少年組男雙決賽封王，後者在今日與對手大戰3小時43分鐘後，再贏得男單錦標，成為澳網雙冠王。
17歲的葛原般奴被賽會列為頭號種子，他在冠軍戰迎戰4號種子、捷克的文斯克（Jakub Mensik ）。
葛原般奴與對手實力接近，前者在首盤以7：6領先，其後被對手以7：6追平，要靠決勝局分出勝負。關鍵第3盤，葛原般奴在對手連續犯錯下以7：5險勝，合演了一場精彩對決。
二人大戰3小時43分鐘，文斯克在最後關頭多度抽筋，在最後一球後更軟攤在地上。葛原般奴在勝出後未有興奮慶祝，反而立即走到已累得站不起來的文斯克身旁握手，展現風度與體育精神。這一幕更被澳網官方記錄下來。
雙冠王葛原般奴體育精神：
Incredible sportsmanship and incredible scenes 👏— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2022
🇺🇸 Bruno Kuzuhara defeats Jakub Mensik 7-6(4) 6-7(8) 7-5 and completes a sweep of the #AusOpen boys' singles and doubles titles 🏆#AO2022
🎥: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/UY27L2yUU7
文斯克最後連頒獎禮都未能參與，葛原在賽後惋惜地表示：「這是一個遺憾的勝仗，希望文斯克能盡快恢復，這是一場很好的對決，我們在最後關頭都把對方推到最佳。」
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