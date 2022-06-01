法網｜「泥地王」拿度打到半夜　激戰逾四小時挫「一哥」祖高域

可能是今屆法網最矚目一戰！13屆冠軍「泥地王」拿度，與世界排名第1的祖高域，在周二（5月31日）晚的8強，激戰超過4小時，打到當地時間半夜1時，最終拿度技高一籌，贏盤數3：1入準決賽。



35歲的拿度入局較快，首盤兩度打破祖高域的發球局，先贏6：2。第二盤，雙方互相「破發」，拿度先聲奪人，先兩度打破祖高域發球局，領先3：0，但接着到祖高域兩度「破發」，追成3：3，最後祖高域憑後上氣勢，追回一盤6：4，兩人盤數打成1：1。

今場雙方的第一發球得分率極之接近，拿度稍勝有65%而祖高域有64%，相信決定勝負的是第二發球得分率，拿度有6成，但祖高域只得42%。拿度今場獲得較多的「破發」機會，而且「破發」成功率較高，全場7次打破祖高域發球局，而祖高域就僅在4個拿度發球局勝出。

第三盤，拿度把握到全部兩個「point break」並保住所有發球局，較輕鬆地取得6：2的勝仗，領先盤數2：1。第四盤戰況緊湊，兩人各「破發」一次，拿度曾落後局數2：5，但他奮力追平，鬥至決勝局，拿度一度領先細分6：1，儘管祖高域連救3個決勝分，但最終拿度都贏細分7：4，贏盤數3：1，個人職業生涯第15次闖入法網4強。

這場比賽兩人打了4小時12分，戰至當地時深夜1時16分，才分出勝負。21次大滿貫冠軍得主拿度，在4強會遇上3號種子阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）。

「這是我其中一個魔幻般的晚上！」拿度賽後答謝支持的球迷，他說：「要贏祖高域只有一個方法，就是由第一分到最後一分都要打出最佳水平。」這是兩人第59次交鋒，拿度贏29次，祖高域贏30次。

35歲的祖高域也輸得心服口服，他說：「拿度證明了自己為何是一位偉大的王者，他一直保持堅毅不屈的心理狀態，毫無疑問地，他是實至名歸的。在重要的時刻，他表現較好，他開局很好，而我就較慢熱。我在第二盤打出氣勢，以為可以回到競爭，但他能夠將網球帶到另一水平。」