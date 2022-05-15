網球｜見證拿度奪1000勝終輪到自己　祖高域明爭今季第一冠

作為法網泥地賽大滿貫熱身的羅馬大師賽，塞爾維亞世界球王祖高域（Novak Djokovic）以職業生涯第1000場單打勝利，宣告強勢回歸。

他今日（15日）以6：4、6：3擊退挪威5種子魯迪（Casper Ruud），殺入這項ATP 1000積分的大賽決賽，並力爭今季首冠。



祖高域在今仗以直落兩盤力克魯迪，他賽後指自己在開局表現不俗，其後狀態有點滑落而被一度被對手有機可乘，惟最終仍能順利贏得首盤；第二盤則是在對手發球局中取得機會，希望能把這樣的狀態帶到決賽之中。

祖高域（右）將在明日決賽爭今季第一冠。（Getty Images）

「感謝比賽以及與我一起慶祝里程碑的觀眾。」祖高域在賽後獲大會送上「1000」圖案的蛋糕慶祝，他是繼名宿干納斯（Jimmy Connors）、蘭度（Ivan Lendl）、費達拿（Roger Federer）、拿度（Rafael Nadal）後，成為網壇公開賽年代以來，史上第5位累積1000勝的男球手。

祖高域在賽後獲大會送上「1000」圖案的蛋糕慶祝這一里程碑。（Getty Images）

尤其在見證費達拿與拿度完成壯舉後，祖高域坦言如今終於輪到自己，「過去幾年裏，我看到費達拿和拿度曾慶祝這一里程碑的時刻，我也期待着自己能達到1000勝。我真的、真的非常幸運，相當榮幸在巡迴賽取得這麼多勝利。希望我能繼續前進，並爭取更多勝利。」

祖高域坦言一直期待着自己的1000勝。（Getty Images）

擅長接發球與底線作戰的祖高域，先前在馬德里大師賽4強止步，惟已力保世界第一頭銜不失，今戰打入決賽更問鼎個人本季首冠，他將在明日硬撼4號種子施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）。過往對戰這位希臘球手，祖高域以6勝2負佔優，包括去年法網冠軍戰打足5盤反勝施斯柏斯封王。