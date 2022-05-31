法網︱麥維迪夫、施斯柏斯分別爆冷出局　祖高域八強明晨硬撼拿度

法國網球公開賽第4圈賽事頻頻爆冷，世界排名第二的丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）以及賽事4號種子施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）雙雙意外落馬。



麥維迪夫不敵克羅地亞球手施歷。（Getty Images）

麥維迪夫的對手，是33歲克羅地亞球手施歷（Marin Cilic）。後者曾高佔世界排名第三，目前跌至第23位，能擊敗麥維迪夫不算出奇，奇就奇在他以6：2、6：3、6：2直落三盤一面倒姿態擊潰世界二哥。

施歷憑強勁的第一發球，贏得90%分數，而且今仗未曾面對任何一個破發分，相反麥維迪夫5度被破發球局。他只花上1小時47分鐘便KO對手，賽後施歷說，「由頭到尾今仗是我職業生涯其中一場最佳比賽，由第1分到最後一分，都是絕對美妙的一仗。」他下一仗八強戰對手是7號種子魯比夫（Andrey Rublev）。

麥維迪夫出局後，20號種子施歷成為八強下線中僅存一位大滿貫得主。他曾在2014年稱霸美網，而於另外出線的三人魯比夫、魯迪（Casper Ruud）和魯恩（Holger Rune）從未在大滿貫晉身四強 。

施歷意外輕鬆擊敗麥維迪夫，晉級八強。（Getty Images）

賽事4號種子、23歲希臘球手施斯柏斯，第四圈面對19歲丹麥新星魯恩表現失準，以5：7、6：3、3：6、4：6，盤數1：3落敗。

今仗之前，魯恩從未贏過任何一場大滿貫比賽，去年美網、今年澳網均在首圈出局，今屆法網以一鳴驚人的演出，以僅失一盤強勢殺入八強。施斯柏斯今仗大部分時間均出奇地沉靜，即使失去首盤後能隨即扳平，第四盤尾段也一度大力反撲，但魯恩連救3個破發分後，順利保住發球局取勝，令他成為歷來首位晉身法網男單八強的丹麥人，也是自1967年來當地晉身大滿貫第一人。

19歲丹麥新星魯恩爆冷擊敗施斯柏斯，勇闖法網八強。（Getty Images）

賽後魯恩坦言：「我非常緊張，與此同時我亦知道假如背棄自己的戰術，肯定會落敗。」這位現時世界排名40的球手說，「打法盡可能主動是戰術的一部分，施斯柏斯會攻擊每一球，因此我必須主動，速戰速決，我真的很喜歡放小球（drop shots）。策略成功了，我真的很高興。」他曾在2019年法網青年組封王，3年後升級成人組繼續發光發亮。他的八強對手是挪威23歲球手魯迪。

比起魯恩，今屆法網有另一位更受注目的19歲新星艾卡拿斯（Carlos Alcaraz）。他同樣已晉身八強，自1994年法網以來，首次大滿貫八強有兩位20歲以下男子球手出戰。

拿度連續3年法網硬撼祖高域。（Getty Images）

拿度連續三年遇上祖高域

今晚深夜2時45分將上演今屆最矚目一戰，祖高域會在八強硬撼拿度。兩大當代球王共交手58次，祖高域贏出30次，拿度28次，不過單計大滿貫，拿度10勝7負佔優，如只計法網，更是一面倒的7勝2負。

不過祖高域是唯一能四度在泥地決賽擊敗拿度的球員，也是「泥地王」在法網唯一曾輸過兩次的人。2020年法網決賽，拿度擊敗祖高域第13度稱王，拿下生涯第20次大滿貫錦標。2021年法網四強二人再遇上，祖高域3：6、 6：3、7：6（7：4）、6：2勝出，是他第二度在法網擊敗拿度，他最終順利封王。兩大球王連續3年重遇，勢必再演經典新一章。