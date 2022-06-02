沙排港將劉梓浩不敵病魔辭世　終年27歲

曾多次為香港創造歷史的沙灘排球運動員劉梓浩頑抗癌症多時，終不敵病魔離世，終年27歲。其家人昨日（1日）在社交媒體上公布其死訊，讚揚梓浩一直保持樂觀地堅強面對病魔，家人對此突如其來的消息感到非常遺憾。



劉梓浩家人在他的Instagram帳號表示，「梓浩對抗癌症多年，最終不敵病魔於上週離開我們。細佬面對病魔一直保持樂觀地堅強面對，現時終於可以好好休息，相信他會以另一種方式繼續陪伴著我們。」

其家人亦透露，梓浩意願為簡單和低調處理身後事，已經全部辦妥。家人們代表梓浩向關愛他的人、幫助過他的人致謝，感謝大家曾陪伴梓浩及照顧他，並「多謝梓浩曾在我們生命中出現，陪伴我們經歷喜怒哀樂」。

為港屢創佳績 18年亞運期間突發病

梓浩多年前與拍擋王沛林在多項沙排賽事創造佳績，包括全運會第六名和全國巡迴賽總決賽亞軍等，令沙排首度成為香港體育學院的資助項目。

可是，當時年僅23歲的梓浩2018年在亞運會比賽途中突然不適，後來確診患上血癌。他雖曾接受化療和骨髓移植，但2020年病情復發。他去年曾稱在醫生建議下使用新型標靶藥，情況曾有好轉，惟最終仍不敵病魔，正值壯年便與世長辭。

劉梓浩曾與拍檔王沛林為香港沙排創下許多歷史：