【足球】韓國友賽主場大敗巴西　尼馬12碼梅開二度

為備戰卡塔爾世界盃，決賽周隊伍們紛紛約戰友賽試陣。韓國今晚（2日）主場迎戰巴西，結果在國民前1：5吞敗。



亞洲兩大勁旅日本及韓國隊今晚分途出擊，先有應屆英超神射手孫興慜助陣的韓國，主場硬撼尼馬領軍的巴西。巴西開局僅7分鐘就由前鋒李察利臣近門射入打開紀錄，惟韓國於31分鐘扳平，由射手黃義助勁射破網。

孫興慜未能帶領韓國在主張取得勝仗。（Getty Images）

不過，「森巴兵團」分別在42及57分鐘博得12碼，由尼馬操刀兼梅開二度。巴西於尾段亦未有「收手」，並由古天奴及加比爾捷西斯各建一功，終作客大勝韓國5：1。

尼馬12碼梅開二度。（Getty Images）

至於日本，今日主場面對巴拉圭打出氣勢。他們先憑前鋒淺野拓於36分鐘單刀射破對手門將十指關先開紀錄，其後中場鎌田大地再頭槌破網，日本半場領先2：0。

日本4：1大勝巴拉圭。（Getty Images）

易邊後，縱使巴拉圭前鋒達利斯干沙利斯扳回一城，但日本隊的三笘薰及田中碧再建功，終以4：1大勝。