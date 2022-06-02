足球熱話｜孫興慜有望與偶像尼馬同場較量　熱刺隊友準備小驚喜

強如韓國球星孫興慜，也有變成小球迷的一刻。這名熱刺球星傾慕巴西球星尼馬已久，二人如今終於有機會同場交手。

韓國與巴西將在首爾上演友誼賽。巴西國腳﹑同樣效力熱刺的艾馬遜踢爆，原來孫興慜都有「迷弟」的一面。



孫興慜貴為英超首名亞洲神射手得主，風頭一時無兩。這名熱刺球星戰畢英超後，隨即返回國家隊，備戰一連4場的國際友誼賽，首場硬撼巴西國家隊。

作為韓國隊隊長的孫興慜，今仗有望與他傾慕多時的尼馬在場上交手，「孫仔」早前受訪時，對尼馬的「愛意」表露無遺，直言尼馬是「當今世上最佳球員」，並希望有朝一日達到對方的高度。

孫興慜在結束英超球季後，隨即返回國家隊操練。（美聯社）

孫興慜的隊友﹑巴西國腳艾馬遜（Emerson Royal）接受訪問時，踢爆「孫仔」鮮為人知的一面，「他（孫興慜）是尼馬的超級球迷，他曾經問我：『尼馬識唔識我？』，然後我回應：『喂孫，佢當然識你啦，你今時今日都係超級球星，佢都係一樣咁欣賞你。』」

孫興慜難得與尼馬同場，艾馬遜為隊友準備了一份驚喜，「我特意傳訊息給尼馬，叫他在賽後要與孫興慜交換球衣，因為他是你的球迷。」

孫興慜早前公開表示欣賞尼馬，如今二人有望同場交手。（資料圖片／Getty Images）

當艾馬遜加盟熱刺的初期，人生路不熟，孫興慜的一個貼心舉動使他十分感動，「當我初初來到英國時，我不諳英語，他（孫興慜）不斷嘗試以西班牙文及葡語與我說話，令我更快適應在球隊的生活。」

艾馬遜初到英格蘭時，孫興慜的一個舉動令對方十分難忘。（Getty Images）

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