連格告別22年曼聯歲月　IG離隊宣言感觸良多：永遠流着紅魔血

英超曼聯宣布，英格蘭中場連格約滿離隊。這位效力22年的「忠臣」最終未獲球會歡送，只能默然告別，在社交網站上發表離隊宣言。



繼保羅普巴離隊後，曼聯再公布中場連格約滿，結束22年紅魔歲月。連格早於2001年便加入曼聯青訓，多年來上陣232場、攻入35球；更是曼聯2015/16年球季贏得英格蘭足總盃的功臣，他當年於加時110分鐘奠勝，助紅魔2：1反勝水晶宮。

連格加時入波助曼聯高舉聯賽盃，也許是他在紅魔最光輝的一刻。（Getty Images）

不過，連格之後上陣機會漸減，上季幾經爭取下獲外借韋斯咸，終再次發光發亮。他本以為可以在曼聯重獲正選，時任領隊蘇斯克查也一度承諾重用此子，結果事與願違，即使蘭歷克上任，情況都沒改善，各項賽事僅出場548分鐘。

連格一度外借韋斯咸，在莫耶斯麾下重拾佳態。（Getty Images）

更慘情的是，連格早已預計今夏離隊，但曼聯卻無意為效力多年的他舉辦歡送儀式。在曼聯上季最後一仗主場賽事，連格先列後備，結果卻坐足全場，無緣上陣，黯然告別曼聯。

這名英格蘭中場在社交網站發表感言，表示自己得知要離開曼聯這個大家庭，過去數星期情緒起起伏伏。他指在紅魔的22載，留下很多特別的回憶及時刻，一切他都永遠珍藏在腦海中。

「我是由頭到尾都是紅魔鬼、流着紅魔血，曼聯永遠會留在我心內。」

他感激所有並肩作戰過的隊友，有些更成為好朋友，坦言這段日子都是有趣的，快樂的；也不忘向從自己9歲至今合作過的教練道謝。

「每位教練都用不同方法幫助我，很感恩你們都信任我，讓我學懂了各種事情。」

球會每名職員，連格都視為親人，「所有在背後支持我的人，像煮晚飯的女士、清潔工及管理裝備的人，都想送上重大的謝意，因為你們做的一切，都成就了今天的我。」

連格還上載了一段他在曼聯時期，不同入球跟慶祝的片段，寫道：「雖然離開很傷感，但我想用高潮作結，你們最喜歡當中哪一個慶祝動作？滿滿的愛，jlingz。」

不少曼聯球員都有在帖文下留言，般奴費南迪斯鼓勵隊友要永遠保持衝勁，「我很享受跟你做隊友的日刺，希望你繼續向前，享受屬於自己的路。」

另一隊友達洛治就形容連格是「曼聯傳奇」，並用「兄弟」稱呼對方，「多謝你，跟你在同一球場上戰鬥是我的榮幸。」

至於曼聯官方帳號也送上祝福，留言「永遠是紅魔（Forever a Red）」，並配上一夥紅色的心型表情符號。