尊尼特普一生只愛一隊　荷里活巨星竟非洛杉磯公羊球迷有主因

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）互告誹謗的世紀官司終告落幕，這段期間二人幾乎天天見報，連帶挖出不少周邊趣事。

熱愛音樂、繪畫和藝術的尊尼特普，同時也是個超級美式足球迷，而且一生只愛一隊，十分長情。



荷里活巨星尊尼特普與前妻安芭赫德互告誹謗的世紀官司終告落幕。（美聯社）

喜歡一支運動隊伍，大都是與家人或地緣因素有關，對一班荷里活巨星而言，很多時只是幫助他們名氣更上層樓的工具。他們有多熱愛運動，以至一支運動團隊，實難以稽考。

由於荷里活位處洛杉磯中央，一班演藝明星多數會支持NBA球隊洛杉磯湖人（Los Angeles）、NFL球隊洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）或是MLB球隊洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）。尊尼特普所愛不是上述任何一隊，而是距離荷里活3700多公里外的邁阿密海豚（Miami Dolphins）。

尊尼特普一生只愛一隊：

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尊尼特普與海豚之間的故事，要由他的童年說起。1963年他在肯塔基州出生，1970年他7歲的時候，舉家遷往佛羅里達州米拉馬爾（Miramar）。

他從童年到少年時期，已是當地美式足球隊邁阿密海豚的球迷，每逢主場比賽都會盡量把握機會觀戰。他在16歲那年高中輟學，組成他首支樂隊The Kids，並漸漸在演藝界闖出名堂，就算拍下多套著名電影，成為一代巨星，他依然不時到各個NFL球場支持海豚。通常他身邊都會有人作伴，例如前女友 Vanessa Paradis或是二人兒子 John "Jack" Christopher Depp III，甚至是獨自一人睇波。

美式足球是尊尼特普至愛的運動，他連帶欖球比賽也不放過，2011年英格蘭對威爾斯一場友賽，他入場睇波。（Getty Images）

他入場時，很多時都會穿上跟海豚制服同一色系的服裝，或直接戴上海豚的帽子觀戰。與安芭赫德的官司展開後，他似乎沒有時間睇波，隨官司如今已告一段落，相信他又可以重拾現場觀看美式足球的樂趣。