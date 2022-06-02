戴偉浚讚鄭智是偶像　不在意外界評價　睇波重點學曼城神級中場

國足中場戴偉浚曾被稱為鄭智接班人，他最近再度談及這位前國足隊長，讚揚對方是中國球員的偶像。



新一季中超即將展開，效力深圳隊的國足中場戴偉浚近日接受騰訊體育訪問，稱對自己去季3入球5助攻的數據仍不滿意，「有很多機會沒轉化成入球，所以今季我希望有更多驚人的表現。」

他又表示現時將注意力集中在聯賽，提高自己能力，多積累經驗。「對未來重新回到國家隊還是有信心的，但是國家隊的位置是否穩固，還要看表現，不可能現在就是說很穩固。」

戴偉浚上季在深圳隊攻入3球。（網上圖片）

過去早有內地傳媒稱戴偉浚是鄭智接班人，甚至是國足未來核心，但他強調兩人風格不同，不能比較，「他算是我們中國球員的偶像吧，我也會常常跟他學習，他也會給我一些意見，所以我非常的尊重他。」

鄭智是國足過去多年的核心人物。（Getty Images）

戴偉浚在今年世界盃外圍賽第三輪中，為國足4度披甲，為國足4度上陣，面對日本、越南、阿曼及沙特阿拉伯，取得1和3負。

他深感國足跟亞洲列強有差距，「我們的青訓和成長環境都不一樣，他們很多年輕球員都已經在國外踢球，所以想縮短這個距離的話，希望有更多新人多踢比賽，多去歐洲看看高水平是怎麼樣的，踢不上球也沒關係，希望能和高水平球隊去鍛煉。」

戴偉浚被視為國足新星。（新華社）

曾效力英甲貝利、牛津聯及狼隊U23的他，也希望再度留洋，在歐洲立足，並不斷學習，「我基本上什麼比賽都看，每個球隊都有自己的特點，都有自己的核心球員。現在我可能會重點看一下奇雲迪布尼，他在前場的創造力和改變比賽的能力很強。」

最後，他感謝球迷支持，但稱作為職業球員，不可能在意或關注外界評價，「聯賽三、四天一場，心態和注意力都非常重要，所以不會過於去看媒體上的東西。有時會跟家人聯繫，談訓練和身體情況，踢完比賽，也會討論比賽和對手。」