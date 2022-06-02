英超｜孫興慜爆冷落選球員先生最後6強　網民群起鬧爆直斥不公義

英超落幕，英格蘭職業球員工會日前宣布球員先生的最後6強，聯賽亞軍利物浦成為大戶，佔當中3席，曼城中場大腦迪布尼、熱刺尖刀哈利卡尼及曼聯的C朗拿度亦同樣入選。



英格蘭職業球員工會（Professional Footballers Association, 簡稱PFA）日前宣布球員先生最後6強，利物浦的沙拿﹑沙迪奧文尼及雲迪積克，聯同熱刺的哈利卡尼﹑曼城的迪布尼及曼聯老大哥C朗拿度入選，結果將於下周四（9日）揭盅。

有人歡喜有人愁，韓國球星﹑熱刺翼鋒孫興慜意外落選，成為滄海遺珠。孫興慜今季為熱刺貢獻23個聯賽入球及9個助攻，沒有一個入球來自12碼，並成為首名來自亞洲的英超神射手，協助熱刺重奪來季的歐聯席位。

孫興慜全季攻入23球，沒有一球來自12碼，成為英超首名亞洲神射手。（美聯社）

相反，今季回歸英超的C朗拿度，縱然未能助曼聯打入前四，依然獲得提名，這個決定引起網民們激烈的反響。

回歸英超的C朗拿度，未能領曼聯戰歐聯，依然入選球員先生最後6強。（資料圖片／Getty Images）

網民們紛紛在英格蘭職業球員工會的社交網站中留言，為「孫仔」抱不平，直言孫興慜今季的戰績及數據，確實在C朗之上，網民表示這個決定是可笑外，更直斥PFA是種族歧視及有貪污之嫌。

有趣的是，連熱刺宿敵阿仙奴球迷亦幫口，笑言孫興慜落選是不公平。

點圖放大：球迷為孫仔抱不平

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另外，早前獲選為英超年度最佳年輕球員的菲爾科頓，再度入選PFA年輕球員最後6強，與布卡約沙卡﹑伊美路維﹑干拿加歷查﹑列斯占士及積及藍斯爭逐殊榮。

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