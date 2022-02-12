劍擊世界盃｜佘繕妡決一劍憾負韓國劍手　8強止步仍創個人最佳

女子重劍世界盃巴塞隆拿站，港將佘繕妡打出驚喜，勇挫頭號種子崔仁晶殺入8強，最終於不敵另一名韓國劍手Song Sera，但8強戰績已創個人最佳。



香港女子重劍代表佘繕妡，在巴塞隆拿站世界盃過關斬將，先後擊敗愛沙尼亞及俄羅斯劍手躋身16強，創下個人生涯最佳。「佘佘」其後再下一城，「決一劍」勇挫頭號種子﹑韓國的崔仁晶闖入8強。

佘繕妡（左）力挫頭號種子躋8強。（FIE Facebook）

佘繕妡與另一韓國劍手Song Sera交手，首節未能取分，以0：2落後。佘佘在次節連取3分反先，其後打成6：6平手進入最後一節。佘繕妡隨即連取兩分，韓國劍手反撲，最後10秒打成12：12。佘繕妡今次第3次打「決一劍」，雙方連續3劍「雙燈」，最終被對手反攻單燈得分，結果以一劍飲恨，無緣4強。

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佘繕妡2020年入讀美國的聖母大學（Notre Dame），平時與美國一眾好手練習，今季從戰績上看得到佘佘的進步，今季3站賽事皆打入正賽，每站更有進步，由愛沙尼亞站的64強，多哈站大獎賽的32強，到今站的8強。

佘繕妡發揮愈來愈穩定，面對逆境時，她依然頂得住壓力，今站兩度在最後一節追平，其後在「決一劍」擊敗對手，同時令兩名韓國劍手吃盡苦頭，她已證明自己的實力。

佘繕妡決一劍憾負，8強止步，但令兩名韓國劍手吃盡苦頭。（FIE Facebook）

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