法網｜施安迪橫掃對手奪冠　賽後驚見利雲度夫斯基　即露可愛表情

法國網球公開賽女單決賽，破盡紀錄的波蘭新星施安迪（Iga Swiatek）無懸念地快速擊敗18歲美國球手歌芙（Coco Gauff），連續奪得6項冠軍，一項走勢更超越「細威」莎蓮娜威廉絲、追平「大威」維納斯威廉絲。



今年4月登上世界排名第一的施安迪面對歌芙，只花了63分鐘便以直落兩盤6：1、6：3大獲全勝，過程中近乎毫無懸念，成為她繼2020年後第二度捧起法網女單冠軍，也是她生涯第二項大滿貫錦標，同時也是她今年連續奪得的第6項錦標。

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除了連續6項錦標，今周才滿21歲的施安迪也有另一驚人數據，自2月16日起已未曾輸波的她，在WTA賽事已連勝35場，超越了「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）的34場連勝、並追平「大威」維納斯威廉絲的連勝紀錄，令她與「大威」並列為21世紀連勝場數最多的女子網球手。

施安迪賽後發言時嘆道：「能打出這樣的走勢，我需要將一切都做得完美，我的心理質素要在頂峰、身體狀況也是，因為我打了很多場需時很久的賽事。在打波方面，我要打得更具侵略性，而我終於領悟到要如何才能做到了，最後，我成功將一切都做到了。」

施安迪曾被大坂直美視為「惡夢」。（Getty Images）

對手歌芙賽後雖然落淚，但也輸得心服口服，向施安迪道：「你過去兩個月的成就實在太驚人了，而你值得擁有這一切，希望我們能在更多場決賽中碰頭，而我能在當中勝出。」

施安迪也不忘把握機會宣揚反戰，她在帽子上扣上烏克蘭國旗顏色的絲帶，並道：「自我2月在多哈（公開賽奪冠）發言後，我一直希望到我下一次發言後情況能變好，但我仍然懷抱希望，並試着支持（烏克蘭），所以謝謝大家。」她因而獲全場觀眾站立鼓掌良久。

歌芙賽後不禁落淚，但仍盛讚施安迪。（Getty Images）

另外，施安迪也獲另一驚喜，波蘭國腳羅拔利雲度夫斯基成為法網決賽座上客，施安迪賽後在觀眾席上接受祝賀時突然發現利雲度夫斯基的身影，驚喜得露出趣怪表情，被攝影師捕捉下這一幕，在網上廣為流傳，她亦獲對方送上祝賀。

施安基獲利雲度夫斯基道賀：