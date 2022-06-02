法網｜黃澤林青年組男雙16強出局 衝擊第3個大滿貫夢碎
撰文：趙子晉
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香港網球新星黃澤林衝擊個人第3個大滿貫錦標，與美國拍檔葛原般奴出戰法網青年組男雙，可惜16強不敵波蘭及斯洛伐克的組合止步，青年組生涯無緣再添一冠。
先後贏得美網及澳網青年組男雙錦標的港將黃澤林（Coleman），法網依然夥拍美籍日裔球手葛原般奴（Bruno Kuzuhara）出戰，二人早前首圈過關，16強面對斯洛伐克的Peter Nad及波蘭的Martyn Pawelski組合。
被列為4號種子的黃澤林/葛原，首盤的第一發球成功率不足4成，打得十分吃力，第4局被對手破發後，以局數3：6先輸第一盤。縱然二人在次盤的第一發成功率稍為改善，惟依然被對手兩度打破發球局，結果以3：6再輸一盤，直落兩盤止步，無緣8強。
黃澤林早前已在男單首圈出局，今年的法網之旅亦告一段落。
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