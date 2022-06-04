法網｜拿度4強大戰薩維列夫　對手突慘叫倒地　輕鬆晉級卻無奈

「泥地王」拿度（Rafael Nadal）在36歲生日，於法網男單4強上演對薩維列夫（Alexander Zverev），兩人本來合演一場極為精彩的賽事，然而在第二盤兩人戰成6：６之際，薩維列夫突然慘叫倒地。



第一盤首局薩維列夫已破發，緊接再拿下自己的發球局，以2：0領先，及後雙方都保住自己發球局。

36歲生日的拿度越戰越勇。（Getty Images）

然而施維列夫領先至4：3、雙方戰成40：40時，他卻開始犯錯，先是發球雙錯誤，其後面對一次極大的「餐士」，他在網前一抽球拍竟甩手飛脫、球也打出界，終遭拿度成功破發，追平成4：4。兩人打到6：6須「搶七」，最終拿度以7：6先取一盤。

施維列夫雖然犯錯較多，但極具魄力。（Getty Images）

第二盤兩人繼續打得難分難解，兩人幾乎互相擊破對方所有發球局，只分別保住兩局，戰至6：6又再「搶七」之際，薩維列夫一次追波擊球後右腳嚴重扭傷，他即時慘叫倒地，雙手掩住右腳足踝，已無法再度站起，拿度亦憂心地上前查看，可惜薩維列夫需坐輪椅離場，未幾他以枴杖協助回到球場，宣告退賽，並與拿度擁抱告別。

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薩維列夫今仗雖然犯錯甚多，錄得8次發球雙錯誤，但同時擊出5球Ace，表現絕不落下風，如此退賽實屬可惜。拿度進入決賽，力爭個人第14次法網冠軍、及打破個人保持的法網冠軍紀錄，若他奪冠，將成為法網史上最年長的冠軍。

施維列夫在枴杖協助下回到球場，接受觀眾掌聲。（Getty Images）