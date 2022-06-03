法網︱兩北歐球手掀罵戰　爆休息室衝突內幕　卻被指講大話︱有片

法網上演一場鬧劇，兩名分別來自丹麥及挪威的年青球手，因賽後一次握手而引發罵戰。一方指控對手在休息室做出不尊重的行為，卻被另一方反駁是「作故仔」。



法網日前上演男單半準決賽，於上一圈爆冷擊敗世界排名第4、希臘球手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）的丹麥19歲小將魯尼（Holger Rune），遇上賽事8號種子挪威球手魯迪（Casper Ruud）。

兩人打了3小時15分鐘，魯迪以6：1、4：6、7：6及6：3贏波，晉身四強鬥克羅地亞球手施歷（Marin Cilic），爭入決賽。

挪威球手魯迪晉級法網四強。（Getty Images）

不過，戲肉在賽後才正式上演，魯尼在比賽結束之後上前跟跟魯迪握手，卻明顯帶有情緒，只輕微握一下就低頭走人，沒有跟對手有任何交流；魯迪大感無奈，且搖了搖頭。

魯尼（上）跟魯迪（下）握手時，被指態度輕挑。（Getty Images）

魯尼這個舉動被指態度輕蔑，也不尊重對手；魯迪在賽後記招上率先爆料，指比賽時認為對方即使判決顯而易見，仍不斷提出質疑，對此感到疑惑，所以曾經問魯尼為何要這樣做，沒想到對方竟叫他「安靜一點」。

魯迪講述當時情況，「我跟他說：『對手跟你說話時，你叫他安靜一點不太對吧？』」然後他又再叫我安靜。之後我就沒跟他講話了，他選擇做出這樣的行為，我也管不到。」

魯尼被指在比賽中叫對手「安靜一點」。（Getty Images）

魯尼賽後則對丹麥媒體解釋，「我不想與他擁抱，只想趕快擊掌然後走開，他在場上沒有體育精神，還一直跟我說話。」

他更再透露內幕，指兩人在休息室有衝突，「魯迪當住我面大喊：『JAAAA!（挪威/丹麥語中的YES!）』我認為他可以在場上大喊，我也曾這樣做，但這（在休息室向對手大喊）是不好的方式，他應對我尊重一點。」

重溫全場比賽及兩人賽後握手片段：

結果戰火延燒到場外，連雙方父母都加入戰團。魯迪父親跟教練都否認有關說法，但之後魯尼媽媽質疑，這兩人根本不在場，「那是球手在等待藥檢結果的時候，他爸爸不會在現場，所以根本沒辦法評論。」

魯迪之後現身說法，終極反擊，強調休息室內有很多球手，而他跟魯尼都坐在自己的區域內，「他作故仔，是個很大的謊言。他如果覺得我沒體育精神，這是他的意見，跟我無關，但請不要誣蔑我及我的家人，希望這是他最後一次這樣做。」