足球轉會｜傳摩連奴成PSG下任主帥　意大利名記：真命天子不是他

巴黎聖日耳門自從與麥巴比（Kylian Mbappe）續約後，就一直盛傳會辭退主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）。外媒最新報道指，這支由卡塔爾皇室支持的法甲班霸，正考慮由摩連奴（Jose Mourinho）接手，引發一場英意媒體隔空大戰。



英國媒體talkSPORT周六（4日）報道指，PSG正在「強烈地考慮邀請摩連奴成為新任主帥」，英國《每日郵報》之後也報道，雖然摩連奴與羅馬仍然有兩年合約，「PSG的管理層希望委任一位能帶領他們奪得歐聯冠軍的主帥，而摩連奴過去曾在波圖和國際米蘭贏得這項賽事」。

摩連奴領羅馬奪得歐協聯冠軍，表現獲好評。（Getty Images）

未幾，意大利著名足球記者迪馬斯奧（Gianluca Di Marzio）發文，以標題直接回應報道：《摩連奴和羅馬的關係會延續到下季：PSG的目標是加迪亞》。

迪馬斯奧寫道，有關PSG以摩連奴為目標的報道並不準確，「摩連奴在羅馬的位置前所未有地穩固。事實上，完全沒有任何跡象羅馬會與他分手，摩連奴也沒有計劃要離開這支首都球隊。羅馬和摩連奴正努力為下季準備，並已由轉會市場着手。」

迪馬斯奧指出，加迪亞才是PSG的「真命天子」。（Getty Images）

「因此，毫無疑問地：2022/23球季，摩連奴仍會是羅馬的主帥，他在贏得歐協聯冠軍後也已經說過了。」

迪馬斯奧指出，PSG的真正頭號目標是尼斯主帥加迪亞（Christophe Galtier），加迪亞曾三度獲選為法甲最佳教練，在剛過去的球季，也領尼斯獲得聯賽第5名；加上他在2017年，正是獲剛上任PSG體育總監的甘波斯（Luis Campos）挖角至里爾出任主帥，迪馬斯奧寫道：「他在2020/21球季領里爾擊敗PSG奪得了法甲冠軍，隔了一年後，他可能會登陸PSG。」