歐協聯｜摩連奴稱霸不忘羅馬知遇之恩　「下季邊到都唔會去」

一年前，摩連奴執教熱刺，在英格蘭聯賽盃決賽前夕竟然落鑊。羅馬兩名班主飛往葡萄牙與摩連奴會面，以野心及誠意打動失意的摩連奴，一口答應執掌羅馬。

一年後一條好漢，摩連奴如今率羅馬在歐協聯決賽殺敗飛燕諾奪冠，助羅馬勇奪逾60年來首個歐洲賽錦標。班主的知遇之恩，摩連奴並沒有忘記，賽後立即表忠，直言只想留在羅馬。



摩連奴（Jose Mourinho）率羅馬贏得史上首屆歐洲協會聯賽冠軍，成為歷來首名獨攬歐聯﹑歐霸及歐協聯3大錦標的領隊。

摩連奴領羅馬封王創歷史 保持歐戰決賽完美紀錄

摩連奴與眾將在記者會上狂歡慶祝。（Getty Images）

猶記得一年前，摩連奴領熱刺出戰聯賽盃決賽前夕，突然慘吃無情雞，就在摩帥失意的時候，羅馬卻向他拋出橄欖枝，先由總經理堤亞高賓圖與摩連奴聯絡，其後兩名班主丹費堅（Dan Friedkin）及賴恩費堅（Ryan Friedkin）飛抵葡萄牙，親自拜會摩連奴，並促成「摩佬」重返意甲。

塞翁失馬，焉知非福，摩連奴沒有被炒的話，如今或許無法達成前無古人的成就。摩連奴領軍封王後，立即向球隊表忠，坦言「邊到都唔會去」，「我會留下，這是無庸置疑，我只想留在羅馬。我有信心在羅馬可以幹一番事業，需要與班主們討論來季的計劃。」

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摩連奴僅執教不足一年，便為羅馬帶來期待已久的獎盃，賽後坦言他與普羅球迷一樣高興，「不論我在執教波圖﹑國米﹑車路士及皇馬，我也是他們的球迷，如今也是，我是百分百的羅馬人，這是我畢生難忘的一夜。」摩連奴坦言，當年領曼聯贏歐霸，以及其餘4次奪冠，都是獨一無二的經驗。

摩連奴也是羅馬球迷，他坦言同樣非常高興。（Getty Images）

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