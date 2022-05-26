歐協聯｜摩連奴領羅馬封王創歷史 保持歐戰決賽完美紀錄
撰文：趙子晉
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摩連奴曾經高舉3隻手指，示意應該因為贏得3個英超冠軍而尊重他，如今他可以高舉一個新的手勢。
羅馬「新王子」辛尼奧路上半場一箭定江山，羅馬一球力克飛燕諾，贏得史上首屆歐洲協會聯賽錦標。摩連奴成為史上首名領隊囊括3大歐洲賽冠軍，5度躋身決賽全部奪冠而回。
羅馬與飛燕諾爭奪歷來首個歐洲協會聯賽錦標，羅馬上半場中段右路一次攻勢，飛燕諾守衛跳起漏頂，剛好落在辛尼奧路（Nicolo Zaniolo）腳下，這名羅馬「新王子」快腳一射挑過門將建功，32分鐘攻入全場唯一入球，羅馬一球力挫飛燕諾，捧走首屆歐協聯的獎盃。
羅馬對上一次稱霸歐洲賽，已經是1961年贏得歐霸盃前身Inter-Cities Fairs Cup，羅馬一搔61年之癢，再度在歐戰封王。
摩連奴同樣成為史上首名領隊囊括歐聯﹑歐霸及歐協聯錦標，「摩佬」同樣保持歐戰決賽的一個優良紀錄，自2003年首度領波圖打入歐洲足協盃（歐霸前身）決賽後，5度領軍殺入決賽，全數獲勝，難怪他賽後高舉5隻手指，示意這是他領隊生涯第5個歐洲賽錦標。
摩連奴5個歐洲賽錦標：
2002/03：波圖（歐洲足協盃）
2003/04：波圖（歐聯）
2009/10：國際米蘭（歐聯）
2016/17：曼聯（歐霸）
2021/22：羅馬（歐協聯）
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當辛尼奧路建功後，一眾羅馬職球員陷入瘋狂，唯獨是摩連奴一人愁眉深鎖，不斷叫麾下冷靜下來。直到完場哨子聲響起後，摩連奴終可放下心頭大石，瘋狂慶祝外，當他領獎時，繼4強後再一次流下男兒淚。
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