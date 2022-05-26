西甲｜巴塞主席譏PSG球員是奴隸　稱難接收尼馬：「除非是免費」

巴黎聖日耳門以瘋狂條件成功留住麥巴比，成為球壇熱話，除了心頭好被搶的皇家馬德里氣憤不已、西甲賽會稱要向歐盟投訴，另一西甲巨頭、巴塞隆拿主席拿樸達也出言狙擊PSG。



拿樸達接受加泰隆尼亞體育報章《L’Esportiu》專訪時，除了指巴塞隆拿的球季令人失望之外，也談及曾效力巴塞的美斯現在落班之處——PSG。

「球員們一旦與PSG簽約，就像是成為了奴隸，他們是被綁架着賺錢的。當一間球會的背後由一個國家支持時，便會出現這種情況，這違背了歐盟的原則，也大大影響歐洲足球的可持續性。」

拿樸達批評加盟PSG的球員都像成為了球會的奴隸。（美聯社）

被問到美斯是否也是他口中的「奴隸」，他道：「還要再看看，我們都想美斯在巴塞結束生涯，最後卻因為西甲的財政規則和PSG的邀請而變得不可能。」

PSG成功留住麥巴比後，隨即迎來大換血，除了踢走原體育總監李安納度，也盛傳會辭退主帥普捷天奴，球星尼馬也是掛牌放售，這位巴西球星曾在2013至17年間效力巴塞，期間交出105個入球，他又是否有望回歸？

尼馬盛傳會被PSG放棄。（美聯社）

拿樸達回應道：「誰不喜歡尼馬呢？他是個很出色的球員，但這些球員若要回到巴塞，就只能以免費轉會的方式，我們無力支付他們在PSG的違約金。就算有能力，也不會這樣做。」

拿樸達指，尼馬與PSG本來尚有合約，「但也許PSG有能力賠償鉅款，要他提早離開。」早前尼馬曾在比賽中遭PSG球迷噓，當時他曾稱「多忍受我3年吧」。