烏克蘭｜澤連斯基批准8月重啟足球聯賽　烏足總：足球能帶來希望

正遭受戰火洗禮的烏克蘭，自受到俄羅斯入侵而在2月開始暫停所有本土足球賽事，惟總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）已允許當地在8月重啟球賽。



烏克蘭足球總會主席柏夫高（Andriy Pavelko）日前接受美聯社訪問時，透露曾與澤連斯基、國際足協及歐洲足協高層商討，如何在烏克蘭本土安全地重啟男子及女子足球賽事。

正身在威爾斯的柏夫高接受美聯社訪問。（美聯社）

然而，《美聯社》指在俄羅斯重新調配軍力，戰場集中在烏克蘭東部及南部之下，首都基輔及周邊地區的形勢有所緩解，政府因而希望能重啟體育活動以提升全國士氣，當中關鍵是烏克蘭足球代表隊今晚深夜能否作客擊敗威爾斯，以取得今年11月卡塔爾世界盃決賽周的入場券。

烏克蘭早前在世界盃外圍賽附加賽圈擊敗蘇格蘭，進入最後一輪，倘擊敗威爾斯便可取得世界盃決賽周資格。（Getty Images）

除世盃外之外，烏克蘭也希望重啟本土的體育活動，柏夫高在隨國家隊造訪威爾斯之時，向《美聯社》透露：「我跟總統澤連斯基談過，足球對於分散（戰爭的）注意力有多重要。由小朋友到老人家，每個人的精神都集中在戰爭之上，每天他們收到的訊息不是死亡，就是戰爭的影響。」

柏夫高稱，已獲得烏克蘭總統澤連斯基首肯，在8月重啟足球聯賽。（美聯社）

他續指，與澤連斯基的交流中，兩人談及足球的力量：「我們談到，足球能夠幫助人民去對未來有所期盼，因為現在大家的思維都不太正面，大家的心情都非常差劣，而足球能令我們重新對未來有所期待。」

基輔戰火減緩，當地人民開始重建生活。（Getty Images）

「所以，我們決定會在8月重啟烏克蘭聯賽，當中包括每個級別的事：超級聯賽、甲組和乙組聯賽，還有女子聯賽。」他也透露，自己曾跟國際足協主席恩芬天奴及歐洲足協主席施費連會面，「我已告知他們，我們會在戰爭期間重啟賽事，我們會受戰火威脅，並要靠他們支持。我們還在談詳情，並會與我們的軍隊和政府去討論如何讓賽事安全舉行。」