英超︱辛真高領獎前突然爆喊 曼城左閘默默為獎盃圍上烏克蘭國旗
撰文：吳慕兒
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曼城左閘辛真高在英超煞科戰後備上陣，最終在曼城3：2熱血反勝封王，這個開心時刻，他到領獎前卻突然爆喊。
他接受訪問時稱，「這是個難忘的情緒，為了所有的烏克蘭人，尤其是那些因為俄羅斯入侵而正在捱餓的人。我以身為烏克蘭人為榮，我希望有朝一日可以將這個冠軍帶回烏克蘭，送給烏克蘭人，因為這是他們應得的。」
辛真高直言，今個球季特別難捱，「老實說，有些日子，尤其（戰爭）剛開始的時候，我甚至不能去想足球。我國家所發生的事情，令我無法同步安然生活。」
不過辛真高在一班曼城隊友和球迷支持下，逐漸捱過難關，他特別多謝送上支持的球迷：「球迷的支持意義重大，我能為他們而死，這些球迷在這段艱苦時刻全部給我送上關懷與支持，我很感激他們。我永遠不會忘記，永不。」
當一班曼城隊友開心慶祝辛真高默默將一面烏克蘭國旗包裹在英超獎盃上，理應開心的時刻，他的心仍未忘記正在打仗的祖國。
圖輯：曼城英超封王 球迷坐爛門框
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21歲的科頓，今季表現突出，獲選為英超年度最佳年輕球員。他年紀輕輕已為人父，帶着3歲兒子Ronnie與球迷分享喜悅，他與兒子剪同一個髮型，小小Ronnie十分可愛。
這場煞科戰也是曼城隊長費蘭甸奴在球隊的最後一戰，就算半場被調走，無損奪冠好心情。他獲隊友高高拋起，笑着結束曼城光輝歲月。
曼城更多慶祝畫面：
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