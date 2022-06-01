世界盃附加賽︱烏克蘭重遊舊地鬥蘇格蘭　辛真高爆喊：讓人民驕傲

撰文：袁志浩
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烏克蘭國家隊將於世界盃歐洲區外圍賽附加賽鬥蘇格蘭，陣中效力曼城的左後衛辛真高於賽前記者會再度落淚。

國際足協早前因俄烏戰爭局勢，接納烏克蘭的申請，將其原定於3月下旬對蘇格蘭世界盃歐洲區附加賽，延期至香港時間今晚深夜上演。此仗勝方將再鬥威爾斯，爭奪卡塔爾世界盃決賽周入場券。

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烏克蘭國家隊將再度出賽，爭取世界盃決賽周席位。（Getty Images）

上演這場賽事的蘇格蘭咸普頓公園球場（Hampden Park），正是烏克蘭去年歐國盃16強擊敗瑞典晉級的地方，當時效力曼城的烏克蘭左閘辛真高亦有進賬，然而這次烏軍重遊舊地，球員都經歷了不一樣的一年。

辛真高憶起當時，也想到烏克蘭現時的情況，難忍淚水。他認為全國人民都有一個夢想，就是結束戰爭，而在足球層面，也有夢要追，「我們想殺入世界盃，想給烏克蘭人一些美好的感覺，因為他們值得擁有。」

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曼城左閘辛真高在賽前記招爆喊。（Getty Images）

他感激對手蘇格蘭，同意將賽事延期，也向烏克蘭伸出援手，但強調在場上會全力戰鬥。「我們百分百想贏波。絕對明白很多烏克蘭人可能無法觀看這場比賽，但相信如果有機會的話，他們一定會留意，我們感受到他們的支持，明天在場上會盡可能令大家感到驕傲。」

辛真高又透露，自己想過回國加入軍隊，但現在已打消念頭，也肯定自己留在曼徹斯特的話，能發揮更大作用。「我可以用各種方法去幫烏克蘭人，送物資、送錢、給他們打氣......即使做訪問，也是有幫助的，我可以告於全世界，烏克蘭在發生什麼事。」

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烏克蘭為世界盃附加賽對蘇格蘭作最後備戰。（Getty Images）

烏軍主帥柏查哥夫（Oleksandr Petrakov）就坦言，今次備戰較過去更困難，原因是每名球員都想念着在家鄉的親人，很難專注，「我們用了很多方法，試過說笑話，用輕鬆一點的方式去鼓勵大家。因為大家都深知，這場比賽是很大的挑戰。雖然球隊在壓力下出戰，但相信大家仍會展示出最好的一面。」

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