世界盃附加賽︱烏克蘭重遊舊地鬥蘇格蘭 辛真高爆喊：讓人民驕傲
撰文：袁志浩
出版：更新：
烏克蘭國家隊將於世界盃歐洲區外圍賽附加賽鬥蘇格蘭，陣中效力曼城的左後衛辛真高於賽前記者會再度落淚。
國際足協早前因俄烏戰爭局勢，接納烏克蘭的申請，將其原定於3月下旬對蘇格蘭世界盃歐洲區附加賽，延期至香港時間今晚深夜上演。此仗勝方將再鬥威爾斯，爭奪卡塔爾世界盃決賽周入場券。
上演這場賽事的蘇格蘭咸普頓公園球場（Hampden Park），正是烏克蘭去年歐國盃16強擊敗瑞典晉級的地方，當時效力曼城的烏克蘭左閘辛真高亦有進賬，然而這次烏軍重遊舊地，球員都經歷了不一樣的一年。
辛真高憶起當時，也想到烏克蘭現時的情況，難忍淚水。他認為全國人民都有一個夢想，就是結束戰爭，而在足球層面，也有夢要追，「我們想殺入世界盃，想給烏克蘭人一些美好的感覺，因為他們值得擁有。」
他感激對手蘇格蘭，同意將賽事延期，也向烏克蘭伸出援手，但強調在場上會全力戰鬥。「我們百分百想贏波。絕對明白很多烏克蘭人可能無法觀看這場比賽，但相信如果有機會的話，他們一定會留意，我們感受到他們的支持，明天在場上會盡可能令大家感到驕傲。」
辛真高又透露，自己想過回國加入軍隊，但現在已打消念頭，也肯定自己留在曼徹斯特的話，能發揮更大作用。「我可以用各種方法去幫烏克蘭人，送物資、送錢、給他們打氣......即使做訪問，也是有幫助的，我可以告於全世界，烏克蘭在發生什麼事。」
烏軍主帥柏查哥夫（Oleksandr Petrakov）就坦言，今次備戰較過去更困難，原因是每名球員都想念着在家鄉的親人，很難專注，「我們用了很多方法，試過說笑話，用輕鬆一點的方式去鼓勵大家。因為大家都深知，這場比賽是很大的挑戰。雖然球隊在壓力下出戰，但相信大家仍會展示出最好的一面。」
世界盃附加賽｜蘇格蘭對烏克蘭新賽期終落實 6月1日爭入終極戰足球熱話︱阿仙奴場刊暗藏小細節致敬 為烏克蘭前球員報平安烏克蘭要求對蘇格蘭世盃外延期 俄羅斯上訴冀推翻兩大足協決定俄羅斯體育界被全面封殺 被踢出2022世界盃及歐霸 運動員遭禁賽烏克蘭「遠射王」獨步歐洲 無人防守送上精準一擊｜歐霸淘汰賽麥巴比得罪全個南美洲：巴西阿根廷太易玩了 前隊友法賓奴唱反調足球熱話︱亨利夥黃明志拍世界盃歌曲MV 重現經典動作片尾有彩蛋卡塔爾世界盃｜涉受賄爭議球證入選 6女球證歷史性執法男子世盃卡塔爾世界盃｜意大利出線希望落空 意足總主席：FIFA已落閘荷蘭公布初選名單惹乙組隊揶揄 重召流落墨超前荷甲金靴令人意外卡塔爾世界盃︱厄瓜多爾涉偽造文件或DQ 南美席位意大利都有份爭卡塔爾世界盃｜智利投訴厄瓜多爾派違例球員 或被取消參賽資格