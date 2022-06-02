世界盃附加賽｜烏克蘭挫蘇格蘭晉級 主帥：勝仗獻給全國人民
撰文：趙子晉
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因為俄烏戰事而延遲，烏克蘭在世界盃歐洲區外圍賽附加賽作客蘇格蘭，球場內的烏克蘭人終露笑顏，以3：1擊敗蘇格蘭先過一關，周日將與威爾斯碰頭爭奪世界盃入場券。
因為俄烏戰事關係，國際足協（FIFA）早前宣布，蘇格蘭對烏克蘭的世盃外歐洲區附加賽押後，終在周三（1日）深夜上演。
俄羅斯2月底攻打烏克蘭至今，數以千計的士兵及平民失去性命，近百萬的烏克蘭平民流離失所。看台上約3000名烏克蘭球迷高舉國旗，並展示反戰標語。
烏克蘭被捲入戰火後首度出戰國際賽，眾將進場時披上國旗，支持祖國後，希望以一場勝仗為國家沖喜。烏克蘭眾將戰意高昂，耶莫蘭高接應長傳，突破越位陷阱，並挑射建功，33分鐘先開紀錄；換邊初段再由耶梅卓克（Roman Yaremchuk）頭槌再下一城。
即使蘇格蘭其後由麥基哥追至較接近紀錄，烏克蘭的杜夫比克（Artem Dovbyk）補時階段單刀奠定勝局，烏克蘭以3：1力克蘇格蘭晉級，周日（5日）深夜將與威爾斯交手，爭奪世界盃歐洲區的最後一席。
勝利終歸烏克蘭，即使任務尚未成功，至少今仗烏克蘭人能夠重現笑顏。球隊將士用命，烏克蘭主帥柏查哥夫（Oleksandr Petrakov）以麾下為榮外，更為勝利獻給所有烏克蘭人，「今場勝仗獻給我們國家，這是烏克蘭的一場重要勝利，眾將為了在家中﹑在軍隊﹑在戰場﹑在醫院的每一名烏克蘭人而戰，他們奉獻生命保衛家園，並飽受戰火的折磨。」
距離決賽周只差一步，柏查哥夫直言全隊上下亦會全力以赴，令全個烏克蘭以他們為榮，同時感激蘇格蘭人對他們的款待。
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