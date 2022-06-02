世界盃附加賽｜烏克蘭距離決賽周只差一步 名宿籲國際足協改制
撰文：趙子晉
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國家受戰火摧殘，烏克蘭眾將忍痛出戰世界盃附加賽，先淘汰蘇格蘭，在周日（5日）深夜與威爾斯爭奪最後一個決賽周席位。
蘇格蘭名宿桑拿士今仗「調轉槍頭」支持烏克蘭，更呼籲國際足協改制，就是為了烏克蘭可以打入決賽周。
世界盃歐洲區最後一個席位，因為俄烏戰事而押後，烏克蘭周三（1日）深夜作客以3：1擊敗蘇格蘭，其後將鬥另一英倫三島球隊威爾斯。
蘇格蘭力爭自1998年後再度打入世界盃決賽周，但面對飽受戰火折磨的烏克蘭，連名宿桑拿士（Graeme Souness）亦不禁「調轉槍頭」，早前曾經直言：「我不單止希望烏克蘭打入世界盃，我更想他們奪冠而回。」
桑拿士被戰爭的照片所震撼，「這些圖片在我的人生未曾看過，這只是距離我們4個小時航程的地方，這是十分難以置信。」這名利物浦名將認為，對蘇格蘭而言，能否打入卡塔爾世界盃，只是流於足球層面的問題；但對於烏克蘭而言，能夠打入世界盃，烏克蘭面對的問題便能繼續在世界舞台出現，保持國際社會的關注度。
為了保持關注烏克蘭，桑拿士呼籲國際足協改制，建議烏克蘭不論勝負都可打入卡塔爾世界盃，「國際社會要繼續支持烏克蘭，我認為國際足協應該表態，無論烏克蘭在附加賽的勝負，他們也可取得世界盃入場券，繼續保持烏克蘭這件事的熱度。」
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