英超︱英國政府批准美國財團42.5億鎊買車路士　收益援助烏克蘭

英國政府已批准美國商人托德波里（Todd Boehly）為首財團，以42.5億英鎊收購車路士的交易。



英國政府已批准美國商人托德波里（Todd Boehly）為首財團，以42.5億英鎊收購車路士的交易。（Getty Images）

在俄羅斯入侵烏克蘭後，英國政府向該國實施一系列制裁行動。車路士俄羅斯班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）由於跟俄羅斯總統普京關係密切，今年3月被列入制裁名單，在英資產被凍結，由他全資擁有的英超球會車路士亦不例外。

他在2003年入主車路士，至今19年，制裁令迫使他放棄藍軍。這支倫敦球會被艾巴莫域治買入後戰績突出，宣布賣盤以來一直不乏買家。周二（24日）英超聯賽會公布，美國商人托德波里為首財團已通過班主及董事測試，至周三（25日）英國政府也開綠燈，批准交易。

英國政府確保出售車路士，前班主艾巴莫域治不會獲益。（Getty Images）

自艾巴莫域治被英國政府制裁以來，車路士只靠政府發出的特別許可牌照繼續營運，牌照在今年5月31日到期，一度令外界擔心賣盤交易未能趕及在限期前完成。英國廣播公司（BBC）報道，今天英國政府發言人讀出聲明：「英國政府昨晚深夜達成共識，讓我們能夠發出牌照，批准車路士出售。」

車路士賣盤最大難度，一直在於英國政府不希望艾巴莫域治能從中獲得任何收益。英國政府聲明又指出，「艾巴莫域治被制裁後，政府致力確保車路士能夠繼續踢足球，但我們一直清楚指明，球會的長遠未來只能在新班主任下實現。」

「經過大量工夫之下，我們對出售球會所有收益均不會令艾巴莫域治或任何被制裁人士得益感到滿意。現在我們會確保售出車路士的收入，將用在人道援助烏克蘭方面，支持戰爭受害人。」