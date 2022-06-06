世界盃附加賽｜烏克蘭飲恨無緣卡塔爾　賽後答謝球迷悍將哭成淚人

卡塔爾世界盃歐洲區最後一席，威爾斯憑耶莫蘭高的烏龍球奠勝，烏克蘭功虧一簣，與決賽周僅差一步。無緣以勝仗為國家沖喜，部分烏克蘭球員哭成淚人，效力曼城的辛真高賽後直言，球隊不值得落敗。



卡塔爾世界盃歐洲區的最後一席，落在威爾斯或烏克蘭身上，兩軍命運結果由一個烏龍球定奪。

作客的烏克蘭全場積極進攻，錄得22次攻門，其中9次命中目標，即使狂轟猛炸，威爾斯門將軒尼斯（Wayne Hennessey）左飛右撲悉數化險為夷。威爾斯憑加里夫巴利左路開出罰球，效力韋斯咸的耶莫蘭高欲以頭槌解圍，卻將皮球頂向自己龍門入網，烏克蘭最終一球飲恨，無緣卡塔爾世界盃。

烏克蘭輸「烏龍」 威爾斯相隔64年再入決賽周

加里夫巴利開出罰球，令耶莫蘭高擺烏龍。（美聯社）

國家被戰火摧殘，烏克蘭眾將當然希望以足球治癒人民心靈，在更衣室內掛上一面國旗，上面寫滿來自前線士兵的祝福字句，希望激勵全隊上下。可惜的是，結果不如人意，烏克蘭眾將顯得非常失落，賽後向一眾現場支持的烏克蘭球迷致意時，箭頭耶梅卓克忍不住男兒淚。

烏克蘭的狀況人人皆知，加里夫巴利賽後亦特意前往作客球迷區，拍掌致意，今仗執法球證亦安慰辛真高。

今場執法球證賽後亦特意安慰辛真高。（Getty Images）

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即使烏克蘭今場在佔盡優勢，無奈就是無法攻破威爾斯大門，效力曼城的辛真高坦言球隊不值得吞敗，「我們在場上傾盡所有，以表現我們不值得落敗，但這就是足球。我們給予球迷一些喜悅，惟未能取得最理想的結果。」戰火未止，辛直高再度寄望戰爭早日平息，亦要大家保持希望，團結一致面對所有難題。

烏克蘭主帥柏查哥夫（Oleksandr Petrakov）亦向球迷致歉，表示球隊已用盡一切方法，可惜未能將攻勢化成入球。

烏克蘭的耶梅卓克，賽後不禁流下男兒淚。（美聯社）

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