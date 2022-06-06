法網｜拿度破紀錄封王與皇馬神巧合　卻奧斯簡單祝賀一語雙關

同樣是巴黎，同樣的破紀錄14冠。

西班牙「泥地王」拿度周日在法網決賽直落3盤挪威球手魯迪（Casper Ruud），將法網封王紀錄增加至14次。拿度的愛隊、西甲球會皇家馬德里送上祝賀，感到與有榮焉。在一個星期前，同樣是在巴黎，皇馬於歐聯決賽擊敗利物浦，贏得球會第14座歐聯冠軍。



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36歲的拿度在決賽花了2小時18分以6：3、6：3及6：0輕取魯迪，個人第14次贏法網，也是他第22個大滿貫錦標。皇馬賽後透過官方Twitter祝賀拿度封王，「恭喜拿度創造歷史性的壯舉！一位馬德里支持者及球會榮譽會員，成為網球壇有史以來最好球員，很享受這個時刻，感到與有榮焉。恭喜你第22次贏大滿貫，以及14次法網冠軍，毫無疑問地，這是2022年的神奇數字。」

皇馬接着在Twitter分享他們贏歐聯以及拿度贏法網的照片，並簡單留了「14」以及標地點為巴黎。皇馬所指的神奇數字相信是14，因為皇馬在5月底的歐聯決賽中，以1：0擊敗利物浦捧盃，這是皇馬歷史性第14次贏歐聯，而作為皇馬的忠實擁躉，決賽場地又是巴黎，拿度當然有入場觀看，見證愛隊捧盃。

皇馬上月底第14次贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

Paris. 14. — Toni Kroos (@ToniKroos) June 5, 2022

皇馬中場卻奧斯也在Twitter上留言「巴黎」及「14」，既恭賀拿度，也重提皇馬歐聯封王，一語雙關。此外，美網的官方Twitter也將拿度及皇馬相提並論。