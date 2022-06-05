法網決賽︱拿度挫「前學生」魯迪第14度封王　大滿貫錦標增至22個

法國網球公開賽決賽（法網）西班牙「泥地王」拿度面對首次晉身大滿貫決賽的挪威球手魯迪（Casper Ruud），以6：3、6：3、6：0直落3盤取勝，贏得相當輕鬆。

他將法網封王紀錄增至14次，並將大滿貫錦標紀錄改寫至22個，繼續改寫歷史新一頁。



拿度第14次法網封王，向全場球迷致意。（Getty Images）

賽後拿度先以法語向現場球迷致謝，繼而鼓勵手下敗仗魯迪，「很開心跟你在法網決賽對戰，你打得很好。恭喜你擁有美好的職業生涯，尤其是這兩星期，那是未來發展的重要一步。我非常為你和家人及團隊感到高興，祝願你在未來一切順利。」

「然後就是我的團隊、家人和每一個人。今年所發生的事情真是極之神奇，我非常非常感謝你們一直以來長年跟我一起共事。沒有你們，一切根本無可能發生。」

拿度感動14度封王（按圖放大）

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拿度之後大讚法網是「世上最佳賽事」，讓他感到有家的感覺，他表示難以形容感受，並承諾，明年將重返這個紅土賽場，決意再闖多一次決賽。

他再以法語致謝後，直言：「我不知道將來會發生何事，但我會嘗試繼續戰鬥。」大家也害怕他會說退休，幸好36歲的拿度，說出球迷最想聽到的一句話。

拿度不止創下第14次高舉法網冠軍獎盃，以及生涯收獲22項大滿貫的兩大新紀錄，同時以36歲零2日，成為自1925年以來，最大年紀的大滿貫男單冠軍，也是自1968年網球公開賽年代展開以來，最年長大滿貫得主。

挪威新星首個大滿貫決賽力戰敗陣

挪威新星魯迪的首個大滿貫決賽，便要在法網面對史上最偉大冠軍拿度，大敗而回過後，不顯沮喪。「這是我的第一次，所以一起看看我表現如何吧。首先和最重要的是，恭喜拿度，這是你的第14次，以及第22次大滿貫，我們都知道你是偉大的冠軍。」

「今天，我嘗過決賽跟你對戰的滋味了。實在不容易，我不是首個受害人，我知道在此之前還有很多個人！」魯迪曾在拿度網球學院受訓，他感激對方：「你張開雙手迎接我到你的網球學校，你是我的最大啟發，我們全都希望你可以繼續打多一點時間。」

魯迪很開心度過美好的兩個星期，「它給我再次回來的動力，如果可以的話，希望明年我可以學到一點法語。那並不容易，不過我會一試的。」