歐國聯｜夏蘭特最好方法回擊辱罵威嚇　瑞典守將堅稱「我冇講過」

周日晚瑞典對挪威的歐國聯比賽中，出現了一幕「羅生門」事件。挪威射手艾寧夏蘭特表示，遭瑞典中堅阿歷山大米路斯域（Alexander Milosevic）侮辱，罵他是妓女。米路斯域則表示，兩人言語不通，無法溝通，他沒有說過夏蘭特所指的說話。然而，有影片拍到，米路斯域的確有向夏蘭特說話，看來他的辯解與事實不符。



夏蘭特梅開二度，幫挪威擊敗瑞典。（美聯社）

這場歐國聯B4組的比賽，作客的挪威靠夏蘭特梅開二度，以2：1作客擊敗有艾蘭加建功的瑞典。今夏由多蒙特轉會曼城的夏蘭特賽後表示，瑞典中堅阿歷山大米路斯域在比賽中侮辱他。21歲的夏蘭特說：「首先，他叫我是妓女，我可以跟你保證我不是。之後，他說要踢斷我的腳。一分鐘後，我就入球了。」

夏蘭特與米路斯域今仗多次正面交鋒。（Twitter）

30歲的米路斯域表示，沒有說過這樣的話，甚至全場沒有跟夏蘭特交談。他說：「如果要我講出他所指的話，都幾粗野無禮。因為我不懂挪威語，他又不懂瑞典語，所以我真不知我們怎樣可以溝通。我在球場上不會說英語的，所以我很驚訝，他說出一些我沒有說過的話。」

有片段影到，米路斯域至少兩次向夏蘭特說話。（Twitter）

然而，英國《每日郵報》指出，直播片段影到，米路斯域至少兩次向夏蘭特說話；而當夏蘭特射入第二球後，他明顯地尋找米路斯域的位置，之後用眼神緊盯着他。