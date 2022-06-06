美斯發威友賽獨力轟5球　C朗梅開二度破紀錄領軍歐國聯大勝｜足球

美斯領阿根廷贏得「洲際挑戰盃」後，於西班牙友賽愛沙尼亞，今仗再度變成美斯的個人表演，這名阿根廷隊長獨力轟入5球。

另邊廂的C朗拿度，亦不讓美斯的專美，在歐國聯4分鐘梅開二度，率葡萄牙4球大勝瑞士。



當代兩大球王美斯及C朗拿度，多年來不斷刷新不同的入球紀錄，這場入球大戰已不知上演多少回，至今依然繼續。

阿根廷戰畢「洲際挑戰盃」後，轉往西班牙與愛沙尼亞進行友賽，隊長美斯如常正選披甲。開賽初段，比薛拿（Germán Pezzella）博得12碼，美斯主射中鵠，7分鐘先開紀錄，為個人表演掀起序幕。

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美斯以一球12碼為今場個人表演掀起序幕。（Getty Images）

完半場前，美斯入楔接應隊友傳送，窄角度熨射破網，換邊後兩分鐘再建功，禁區內撞射得手，僅47分鐘便完成帽子戲法。

美斯腳風超順，生涯第2次單場攻入5球。（Getty Images）

美斯繼續積極爭取入球，一名阿根廷球員被撞跌後，球證因得益而未有吹罰，美斯隨即引球入禁區，再冷靜地一扣一射建功，美斯其後在12碼點附近射地波入網，76分鐘攻入今場第5球，結果阿根廷以5球大勝愛沙尼亞，亦是美斯職業生涯第2度單場轟入5球。

「我要入5球！」（Getty Images）

那邊廂領葡萄牙出戰歐洲國家聯賽的C朗拿度，今仗復任正選鬥瑞士，葡萄牙的卡華路15分鐘門前「執雞」建功，其後C朗中段4分鐘兩度近射得手，連續19個球季在國際賽取得入球，加上簡斯路下半場的入球錦上添花，結果葡萄牙以4球大勝瑞士。

上場因戰術而收起C朗，今仗隨即4分鐘梅開二度，連主帥山度士亦無話可說，「我唔知講咩好，我亦都唔需要多講，我已經多次重申C朗係世上最佳球員。」

C朗拿度4分鐘梅開二度，連續19季國際賽有進賬。（Getty Images）

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