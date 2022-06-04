歐國聯｜蘭歷克重新出發好開始　首次領奧地利輕鬆擊敗克羅地亞

慘痛過後，懷着傷痕各自上路。曼聯前暫代領隊蘭歷克，割斷與「紅魔鬼」一切華洋轇轕，有個好開始。

歐國聯凌晨上演A1組賽事，奧地利把握克羅地亞未遣強陣，作客輕勝3：0。他賽後讚賞一班新合作的球員，形容表現讓他「十分滿意」。



蘭歷克上任奧地利主帥，不過個半月前的事，其時還是曼聯暫代領隊，仍然預定在完季後改任顧問。可是，他在上星期宣布專注奧地利國家隊，不會擔任曼聯顧問。

蘭歷克離開曼聯，打響頭炮。（美聯社）

因為專注，所以有好開始？奧地利在附加賽不敵威爾斯而無緣年底卡塔爾世界盃，由蘭歷克領軍首仗遇上決賽周分子克羅地亞。今仗歐國聯分組賽，最較「認真」可想而知。

克羅地亞出線，歐國聯變成練兵及揀蟀機會。（美聯社）

克羅地亞的正選陣容不乏新面孔，莫迪歷僅後備出場，剛加盟熱刺的老將比列錫，RB萊比錫中堅古華迪奧等都未有入選。相對而言，奧地利陣容較完整，僅缺同為皇馬奪得歐聯的阿拉巴。奧地利在上半場備受壓力，幸而擋住主隊11次射門，且由阿拿奧杜域於41分鐘先開記錄。蘭歷克在下半場一口氣換走阿拿奧杜域等3名前線球員，基哥列舒治及沙比薩下半場4分鐘內各建一功，奠定勝局。

奧地利無緣世界盃。（美聯社）

蘭歷克轉工即有好開始，賽後表示十分滿意球員表現：「我們在開賽25分鐘都面對問題，但上半場前領先，打好基礎。下半場踢得非常好，兩個入球都出色，甚至可以射入更多。」