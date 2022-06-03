歐國聯｜夏蘭特再展驚人爆發力　一箭定江山領挪威報捷

即使艾寧夏蘭特未返新工，已經被新同事盛讚。曼城中場大腦奇雲迪布尼接受訪問時，直言這名挪威神鋒是尋找已久的「9號仔」，相信新球季入球將會源源不絕。

夏蘭特代表挪威出戰歐洲國家聯賽對塞爾維亞的賽事，一箭定江山，並展示其驚人的爆發力。



艾寧夏蘭特（Erling Haaland）無疑是今夏最受矚目的轉會，當這名挪威神鋒加盟後，不少球迷期待這隊曼城有多強大。

夏蘭特未披曼城球衣前，代表挪威出戰歐國聯分組賽，作客對塞爾維亞，夏蘭特一箭定江山，助國家隊力克對手外，更展示自己的爆發力。

夏蘭特一箭定江山，助挪威一球擊敗塞爾維亞。（Getty Images）

挪威一次右路攻勢，柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）接應隊友直線，當時夏蘭特仍然在禁區外，當他看到隊友入楔落底後，他立即加速，趕緊衝入禁區，步大力雄的夏蘭特剛好接應傳中，門前撞射入網，後發先至建功。

Starts his run late, splits the centre backs and taps home into an open goal.



Kevin De Bruyne is going to break all sorts of assists records next season.



pic.twitter.com/evjrMtTZiE — Tom Young (@TomYoungSJ) June 2, 2022

夏蘭特的身體質素及把握力，加上迪布尼的創造力，這個攻擊組合確實令人期待。

作為球員，迪布尼早前接受訪問透露同樣期待夏蘭特的來臨，「夏蘭特是個頂級前鋒，亦是我們渴望已久的正前鋒，全隊上下對他期望甚高，我相信他可以令全隊提升。」

迪布尼今季僅錄得8個助攻，比入球數字還要低，這名比利時球星認為，夏蘭特加盟對他的個人數據亦有幫助，「球隊有一個具備入球能力的前鋒，對球隊當然是好事，他（夏蘭特）或許一季攻入20至25球，而我亦可以錄得比今季更多的助攻。」

迪布尼的創造力，配合夏蘭特的把握力，這個組合令人期待。（Getty Images）

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